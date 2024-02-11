جمال يسجل هدفين في تعادل برشلونة 3-3 مع غرناطة المتواضع

برشلونة: ساعدت ثنائية جناح برشلونة الأمين جمال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة متقلبة اليوم الأحد.

ويحتل فريق المدرب تشابي هرنانديز المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمس السبت أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.

ووضع جمال أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 14 بتسديدة في المرمى الخالي بعد تمريرة عرضية من جواو كانسيلو عند القائم البعيد.

وأدرك غرناطة التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بفضل تسديدة قوية من ريكارد سانشيز في الزاوية العليا للمرمى.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 60 بإنهاء سهل من فاكوندو بيليستري قبل أن يجعل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة 2-2 بعد تمريرة إيلكاي غوندوغان بعدها بثلاث دقائق.

وأعاد إجناسي ميكيل التقدم لغرناطة بضربة رأس من ارتقاء لأعلى في الدقيقة 66، لكن جمال أدرك التعادل مرة أخرى بتسديدة بعيدة المدى للمرة الثانية في المباراة قبل عشر دقائق على النهاية.

(رويترز)