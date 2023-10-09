جماهير الرجاء المغربي تعبر عن دعمها طوفان الأقصى- (فيديو)

“القدس العربي”: عبّرت جماهير فريق الرجاء الرياضي المغربي، عن دعمها للشعب الفلسطيني، في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، ضد الاحتلال الاسرائيلي، منذ الساعات الأولى من يوم السبت؛ وذلك من خلال رفع العلم الفلسطيني في كافة المدرجات، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

وهتفت جماهير الرجاء المغربي، في مباراتها ضد نادي المغرب التطواني، الأحد، بعدد من الشعارات من بينها أغنية “رجاوي فلسطيني”، المعروفة على المستوى العربي، في الدقيقة السابعة من المباراة، في إشارة منهم إلى تاريخ شن المقاومة الفلسطينية لهجومها المباغت ضد الاحتلال.

جمهور الرجاء البيضاوي المغربي يزلزل المدرجات اليوم

رجاوي فلسطيني pic.twitter.com/xvuw2pNjDb — hassan bennajeh (@h_bennajeh) October 8, 2023

وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعية في المغرب، تداولوا العام الماضي أيضا، أغنية “رجاوي فلسطيني”، دعما للقدس وغزة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.

والأغنية، التي أصدرها جمهور نادي “الرجاء” الرياضي المغربي سنة 2019، تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية لفلسطين والقدس. وعرفت تداولا كبيرا بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة والقدس ومناطق أخرى من فلسطين المحتلة.