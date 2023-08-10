جماهير حاشدة تُشيّع جثمان مقاوم في نابلس والاحتلال يهدم منزلا في القدس

نابلس-القدس- “القدس العربي”:

شيّعت جماهير حاشدة في محافظة نابلس وأهالي مخيم عين بيت الماء، جثمان الشهيد أمير خليفة، الذي ارتقى بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا منطقة زواتا غرب المدينة، أما في القدس فهدمت قوات الاحتلال منزلا لمواطن مقدسي.

وفي التفاصيل، شارك آلاف المواطنين في تشييع جثمان الشهيد المقاوم أمير خليفة، وهو المطارد لقوات الاحتلال منذ عامين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس، باتجاه منزل عائلة الشهيد في مخيم العين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه، ومواراته الثرى.

ونقل شهود عيان أنّ عناصر من الأمن الفلسطيني كانوا في مكان سير التشييع، وبعد إطلاق مسلحين النار في الهواء، حدثت مشادات بين المشيّعين وعناصر الأمن، انتهت بتغيير مسار الجنازة.

ولاحقا، أشعل شبان من مخيم العين في نابلس، الإطارات المطاطية عند مدخل المخيم، وأغلقوا شارع يافا، احتجاجا على إجبارهم على تغيير مسار تشييع الشهيد أمير خليفة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن خليفة أصيب برصاصتين في الرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال في أثناء عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتقى 221 فلسطينيًا جرّاء اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وغزة والقدس، منهم 42 طفلًا.

وفي القدس، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عائلة مقدسية من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، على هدم جزء من منزلها بنفسها، تفاديا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه.

وقالت مصادر محلية إن عائلة مقدسية كانت قد أضافت 45 مترا مربعا على منزلها، لابنتهم نجلاء شاهين وأبنائها في بيت حنينا، وأجبرتهم سلطات الاحتلال على هدم هذا الجزء من المنزل ذاتيا.

ومنذ بداية العام الجاري، شهدت المنطقة تصاعدا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بدعوى البناء من دون ترخيص، يترافق ذلك مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين قسريا من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح المستوطنين، وفقا لتقرير صدر عن وزارة شؤون القدس.

وتواصل بلدية الاحتلال استهداف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم بأنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون إلى دفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها. وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية باهظة تفرضها عليه.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة شبان من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض، خلال اعتداء للمستوطنين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم نقل الشبان الثلاثة إلى المستشفى في القدس، حيث أصيب أحدهم بجروح في رأسه بعد ضربه بآلة حادة.

واندلعت مواجهات في عدد من الأحياء والبلدات المقدسية بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، وفي قرية الجيب شمال غرب القدس أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين واندلعت مواجهات، بالتزامن مع اندلاعها في بلد العيسوية شمال شرق القدس، وفي مخيم شعفاط المجاور، وحي عين اللوزة بسلوان.

وفي تطورات جريمة مقتل المواطن قصي معطان (19 عاما) خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله، يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها بصدد تحضير ملف متكامل بالتعاون مع الشركاء، تمهيدا لرفعه للجنائية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان، إن رفع الملف يأتي لتتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المركبة، والمتمثلة في الهجوم والاعتداء على بلدة فلسطينية، وإقدام مستوطن على إطلاق النار وقتل الشاب معطان، كذلك جريمة إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بالقتل والتغطية عليهم وحمايتهم.

وشددت على أن إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان، يكشف مجددا عن وجود نظامين قضائيين مختلفين ومتناقضين، تطبقهما دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، أحدهما يختص بالمستوطنين ويوفر لهم الحماية والحصانة، ويدافع عن المجرمين، ومنهم الذين يرتكبون الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن النظام الآخر هو قمعي تنكيلي بالمواطنين الفلسطينيين، يعطي المحاكم الإسرائيلية صلاحية الإفراج عن القتلة من المستوطنين، ويحتجز جثامين الشهداء، ويمدد اعتقال الفلسطيني حتى وهو مصاب، ويطلق سراح من أطلق النار وقتل الشاب قصي معطان، ويقتل ويعتقل ويهدم منزل من يدافع عن أرضه وبلده، مشيرة إلى أن هذه هي حقيقة القضاء في إسرائيل، في أبغض أنظمة الفصل العنصري “الأبرتهايد”.