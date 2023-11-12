جماهير ريال سوسيداد الإسباني تعبر عن تضامنها مع غزة بملابس ملطخة باللون الأحمر وأعلام فلسطين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

عبرت جماهير فريق ريال سوسيداد الإسباني عن تضامنها مع غزة، وأدانت المجازر التي يرتكبها الاحتلال، وذلك في المباراة التي شهدت انتصارا كبيرا للفريق الباسكي 3-1 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاقة المباراة، ارتدى عدد من جماهير سوسيداد ملابس بيضاء وأقنعة بيضاء، ولطخوها باللون الأحمر في إشارة إلى الشهداء الذين يسقطون في غزة، وتجاوز عددهم 11 ألفا وحملوا أعلام فلسطين، ودخلوا إلى مدرجات ملعب “أنويتا” رافعين الأعلام خلال العمليات الإحمائية للاعبين.

Real Socieadad in España. 🇵🇸 pic.twitter.com/5tcY4FedO8 — Andy Bonner (@geesuzwept) November 10, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي يتضامن فيها أنصار ريال سوسيداد مع الفلسطينيين، حيث سبق أن رفعوا أعلاما فلسطينية خلال مباراة ناديهم مع مايوركا في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني في شهر أكتوبر الماضي.

يأتي هذا بعد أن رفع العشرات من مشجعي نادي أوساسونا أعلاما فلسطينية، في مباراة ناديهم، التي فاز بها بهدفين لصفر أمام ضيفه غرناطة.

وقالت تقارير صحافية إسبانية آنذاك، أن أوساسونا “قد يواجه مشاكل” بسبب تصرف جماهيره، التي أرادت التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإدانة العدوان على غزة، والرد على تعليق لاعب نادي غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان، الذي بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا إلى “إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين”.