جماهير سلتيك الأسكتلندي تتضامن مع فلسطين ولبنان في قلب ملاعب ألمانيا- (صور)

برلين: أعربت جماهير سلتيك الأسكتلندي عن دعمها لفلسطين ولبنان بوجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، وذلك خلال مباراة فريقها أمام بروسيا دورتموند في المانيا، ضمن دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

ورفعت الجماهير الأسكتلندية علم لبنان في ملعب سيغنال ايدونا بارك، بجانب العشرات من أعلام فلسطين، الحاضر دائماً معها، حيث لا تخلو مباراة لفريق سلتيك، دون إعلان جماهيره تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته للعدوان الدامي على قطاع غزة.

وخلال المباراة في ألمانيا أضاء مشجعو الفريق الملعب بأضواء نارية بألوان العلم وارتدوا الكوفيات ورفعوا يافطات كتب عليها “فلسطين حرة”.

وكانت جماهير سلتيك جددت دعمها للقضية الفلسطينية في مباراة الفريق مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، مساء الأربعاء الفائت، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ورفعت جماهير الفريق في المدرجات الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتة كبيرة كتب فيها: “يمكنهم قمعكم، ويمكنهم سجنكم، لكنهم لن يحطموا إرادتكم أبداً.. غزة، جنين، طولكرم، نابلس، لن تسيروا وحدكم أبداً”.

(وكالات)