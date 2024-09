جماهير سلتيك الأسكتلندي تتضامن مع فلسطين- (فيديو وصور)

إسطنبول: رفع مشجعو فريق سلتيك الأسكتلندي، لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

واشتهر مشجعو سلتيك بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.

وشهدت المباراة التي أقيمت الأربعاء على أرض ملعب سلتيك بارك، رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

وكتبت على إحدى اللافتات: “يمكنهم أن يضطهدوكم، ويمكنهم أن يسجنوكم، لكنهم لن يتمكنوا أبدا من تثبيط عزيمتكم. غزة، جنين، طولكرم، نابلس؛ لن تسيروا لوحدكم أبدا”.

وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

Celtic fans with a flag and banner in support of Palestine at their Champions League game against Slovan Bratislava: "They can oppress you, they can imprison you, but they will never break your spirit. Gaza, Jenin, Tulkarm, Nablus, you'll never walk alone." Photo by Rob Casey. pic.twitter.com/teBfD7ydVe

"They can oppress you, they can imprison you, but they will never break your spirit!

Gaza, Jenin, Tulkarm, Nablus, you’ll never walk alone!"

Celtic fans' message to the people of Palestine tonight. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/ZcQ6ONCv4A

— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) September 18, 2024