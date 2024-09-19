رياضة | كرة قدم عالمية

جماهير سلتيك الأسكتلندي تتضامن مع فلسطين- (فيديو وصور)

19 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

إسطنبول: رفع مشجعو فريق سلتيك الأسكتلندي، لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
واشتهر مشجعو سلتيك بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.
وشهدت المباراة التي أقيمت الأربعاء على أرض ملعب سلتيك بارك، رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

وكتبت على إحدى اللافتات: “يمكنهم أن يضطهدوكم، ويمكنهم أن يسجنوكم، لكنهم لن يتمكنوا أبدا من تثبيط عزيمتكم. غزة، جنين، طولكرم، نابلس؛ لن تسيروا لوحدكم أبدا”.
وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 11:27 ص

    هذه الأعلام و الشعارات و الأناشيد ممنوعة ببعض الدول العربية !
    وأخص السعودية والإمارات ومصر “العربية”
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

أخبار ذات صلة

تغريم سيلتيك لرفع جماهيره الأعلام الفلسطينية في مباراة بدوري أبطال أوروبا
22 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية