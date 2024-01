جماهير موريتانيا تحتفل بالصعود لدور الـ16 في أمم أفريقيا ورئيس البلاد يهنئ “المرابطون”- (فيديو)

نواكشوط: تظاهر الآلاف في العاصمة الموريتانية نواكشوط فرحا بتأهل منتخب موريتانيا لدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى.

وصعد منتخب موريتانيا للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية المقامة حاليا بكوت ديفوار، عقب فوزه 1 / صفر على الجزائر مساء الثلاثاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبات هذا هو الانتصار الأول للمنتخب الملقب بـ”المرابطون” في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا، ليصبح في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويضرب موعدا في الدور المقبل مع منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم.

واستمرت احتفالات الجماهير الموريتانية حتى صباح الأربعاء، حيث جابت مسيرات راجلة ومسيرات بالسيارات مختلف الشوارع وفي مدن أخرى للتعبير عن الابتهاج بالانتصار.

Africa is an amazing Contient and our love for football can't be measured.

In Mauritania 🇲🇷 yesterday it was song and dance as the country celebrated beating Algeria and qualifying for the Round of 16.

This is amazing 👏 @soka25east pic.twitter.com/OMJwysN4UF

