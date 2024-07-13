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جمعة الغضب” الـ40.. 102 مظاهرة تضامنية مع غزة في المغرب- (فيديوهات)

13 - يوليو - 2024

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الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أنها نظمت، الجمعة، 102مظاهرة في 40 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان لها، “استمرارا في درب النضال والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي انخرط في معركة طوفان الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى، خرج الشعب المغربي في 102مظاهرة بـ40 مدينة استجابة لنداء الهيئة”.

ولفت إلى أن هذه المظاهرات جاءت في جمعة “الغضب” رقم 40، حيث عبر المشاركون في هذه الوقفات عن تنديدهم بمجازر الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
واستنكر المشاركون صمت وتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يقع من انتهاكات تطال الشعب الفلسطيني، وفق البيان.
وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة

(الأناضول)

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  1. يقول كريم المغربي:
    يوليو 13, 2024 الساعة 1:31 ص

    ننتظر كما العادة أن يخرج البعض لتبخيس هذه التظاهرات

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    1. يقول كريم المغربي:
      يوليو 13, 2024 الساعة 7:06 م

      هذا ما توقعته في تعليقي الأول ، خرج البعض كما عادته لتسفيه المظاهرات الداعمة لإخواننا الفلسطينيين ومن أجل الهروب إلى الأمام للتغطية على منع هذه التظاهرات في بلده

  2. يقول جيرار فوري:
    يوليو 13, 2024 الساعة 8:49 ص

    اوقفوا صفقة قمر التجسس الاسرائيلي بمليار دولار و اطردوا القائم الاسرائيلي

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  3. يقول بوعكاز:
    يوليو 13, 2024 الساعة 12:20 م

    هذه المظاهرات تؤلم الصهاينة وتحرج المتاجرين. ولذلك قام النتن ياهو باظهار خريطة المغرب مبتورة.تحية إلى شعب المغرب الذي قدم الشهداء من أجل فلسطين وحشد الدعم فلانامت أعين من تاجر بفلسطين.

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  4. يقول ابوالسعيد:
    يوليو 13, 2024 الساعة 12:45 م

    نحيه لشعب المغرب العظيم

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  5. يقول جمال:
    يوليو 13, 2024 الساعة 6:16 م

    تناغم التناقض.

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