جمعة الغضب” الـ40.. 102 مظاهرة تضامنية مع غزة في المغرب- (فيديوهات)

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أنها نظمت، الجمعة، 102مظاهرة في 40 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان لها، “استمرارا في درب النضال والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي انخرط في معركة طوفان الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى، خرج الشعب المغربي في 102مظاهرة بـ40 مدينة استجابة لنداء الهيئة”.

ولفت إلى أن هذه المظاهرات جاءت في جمعة “الغضب” رقم 40، حيث عبر المشاركون في هذه الوقفات عن تنديدهم بمجازر الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.

واستنكر المشاركون صمت وتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يقع من انتهاكات تطال الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة

(الأناضول)