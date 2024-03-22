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جمعة رمضان الثانية.. 120 ألفا يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى 

منذ ساعة واحدة

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القدس: أدى نحو 120 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال المشددة.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 120 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.
ويعتبر هذا العدد أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من شهر رمضان، حيث قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعداد المصلين بنحو 250 ألفا، في اليوم نفسه من العام الماضي.
والأسبوع الماضي، أدى 80 ألفا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، بحسب الأوقاف الإسلامية.
وقد لوحظ تواجد كثيف لقوات الشرطة الاسرائيلية بمداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.
ورغم ذلك، توافد المصلون إلى المسجد، لكن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما والإناث دون 50 عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.
كما اشترطت الشرطة الإسرائيلية على من تنطبق عليهم الشروط حصولهم على تصريح أمني من الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)

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