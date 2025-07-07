جمعيات أمازيغية تقاضي الحكومة المغربية لهذا السبب- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:

قررت مجموعة من الجمعيات والهيئات الأمازيغية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم محمد سعد برادة أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بسبب “تأجيل تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي إلى سنة 2030”.

وبلغ عدد الجمعيات 15 جمعية وهيئة تهتم بالشأن الأمازيغي والحقوقي، وينوب عنها المحامي أحمد أرحموش، ومحامون آخرون في كل من هيئات الرباط ومراكش وأكادير ومكناس والحسيمة والناظور.

وأوضحت الجمعيات والهيئات في كتابها الموجه إلى المحكمة، أن مطلبها الأساسي هو “الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه يشكل من جهة أولى عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16/26، ومن جهة ثانية خرقا للمبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط والذي يروم المنع والتقليل من احتمالية الاستبداد” وفق تعبيرها.

وانتقدت الجمعيات ما أسمته بـ “ضرب الدستور المغربي والقانون التنظيمي عرض الحائط”، من خلال قرار الحكومة الداعي إلى تمديد تعميم اللغة الأمازيغية في أفق 2030 عوض 2026 كما ينص القانون التنظيمي. وفي رأي صفحة “البوابة الأمازيغية” على فيسبوك فإن القرار “استمرار لسياسة إقبار اللغة الأمازيغية”.

ويتزامن رفع الدعوى القضائية مع الذكرى 14 لاعتماد دستور 2011 الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، حيث أبرزت الجمعيات أن الإقدام على خطوة مقاضاة الحكومة جاء “في ظل ما تم رصده من تردٍ مستمر في وضعية الأمازيغية بالمغرب”، وأيضا من أجل “وقف مختلف العراقيل أو التخفيف منها، والتي ما زالت تعيق التنفيذ الفعلي والواقعي لمشروع إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية”.

وشددت العديد من التدوينات منها ما نشرته صفحة “إيمازيغن الأطلس”، على أن تأخر تعميم تدريس الأمازيغية هو السبب الذي دفع جمعيات وتنسيقيات أمازيغية إلى اللجوء إلى القضاء الإداري في الرباط.

ووفق مضمون الدعوى القضائية، فإن الجمعيات “تطعن في شرعية القرار الإداري القاضي بالتأجيل، معتبرة أنه يتعارض مع المادة 31 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، كما أنه “يخرق مبدأ فصل السلط ويُعدّ تدخلاً في اختصاصات السلطة التشريعية”، إلى جانب أنه “يمثل تراجعا عن الالتزامات الدستورية تجاه اللغة الأمازيغية”.

وحددت الجمعيات مطالبها في وقف ما أسمته بـ “التمييز المؤسساتي” ضد الأمازيغية، والإسراع في تعميم تدريسها في جميع المستويات الدراسية، واحترام مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وترى الجمعيات الـ 15 أن الواقع لا يعكس الإرادة السياسية الكافية، رغم تصريحات الحكومة بشأن التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية، كما أن “الإجراءات المتخذة تبقى شكلية وغير كافية لتحقيق العدالة اللغوية”.

وكتب أحد النشطاء على “الفيسبوك”: “هم يعرقلون تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، يقتلونها ببطء ويروجون للناس أنها لغة ميتة”، واعتبر أن “الدولة المغربية ترتكب خطأ فادحا مرة أخرى تجاه الأمازيغية وكل الأمازيغ”.

وتتشكل لائحة الهيئات المهنية والحقوقية صاحبة الدعوى القضائية ضد الحكومة، من جمعيات من طنجة، والناظور، ومكناس، وفاس، والخميسات، وأغادير ومراكش، مثل “كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب”، و”جمعية ألماس الثقافية بالناظور”، و”الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، و”الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب”، و”الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية فاس-مكناس، و”جمعية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز”.