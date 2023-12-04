جمعيات جزائرية تحضر لشراء وتجهيز سفينة كاملة مجهزة بالمساعدات إلى غزة.. وأحزاب تقدم حزمة اقتراحات للتكفل بالمنكوبين

الجزائر- “القدس العربي”:

كثفت المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإنقاذ غزة، من لقاءاتها لتنسيق حملة جمع تبرعات بهدف تجهيز سفن كاملة نحو قطاع غزة، وذلك في سياق جهد إغاثي تشترك فيه جمعيات وأحزاب سياسية في الجزائر لإيصال المساعدات الضرورية للفلسطينيين المحاصرين بفعل العدوان الإسرائيلي.

وذكر أعضاء المبادرة التي ترعاها جمعية العلماء المسلمين وعدة منظمات لها باع في العمل الخيري بالجزائر، أنهم عقدوا ثاني اجتماع لهم، حيث “سيتم شراء وتجهيز سفينة مساعدات لإخواننا تنطلق من ميناء الجزائر بمساهمة جُل أطياف المجتمع المدني الجزائري”.

وكان الإعلان عن المبادرة قد تم قبل أسبوعين في نادي الترقي التاريخي الذي تأسست فيه لجنة إغاثة فلسطين سنة 1948 بقيادة ثلة من العلماء المصلحين وقادة العمل السياسي وأعيان المجتمع في ذلك العهد بالجزائر العاصمة خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وأكد أصحاب المبادرة أنها “ترمي إلى تحقيق هدف أساسي وجوهري يمليه علينا الواجب الديني ويفرضه المبدأ الوطني ويؤكده الحس الإنساني والضمير الحي، وهو تجهيز سفن إغاثية محملة بالمساعدات ربية الواجبة والعاجلة لتقوم بواجب كسر هذا الحصار الغاشم المضروب على أهلنا في قطاع غزة الصمود، وتلبية نداءات واستصراخات أطفالنا وإخوتنا وجرحانا في غزة العزة”.

ودعت المبادرة “كل الجزائريين في ربوع هذا البلد المعطاء ومن يعيشون خارجه إلى المساهمة الفاعلة في هذا المشروع ودعمه للقيام بدوره الإنساني بشكل عاجل لا يتحمل التأخير في ظل الأوضاع الخطيرة”، واعتبرت ذلك بمثابة “وفاء لوصية شهدائنا والسير على درب آبائنا في نصرة القدس وفلسطين”.

ويُحضّر الهلال الأحمر الجزائري من جهته لإرسال الدفعة الثانية من المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. ووفق رئيسة هذه الهيئة الإغاثية ابتسام حملاوي، يجري التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات المتعلقة باستقبال وإدخال هذه المساعدات، والتي تضم تجهيزات لمستشفى ميداني وكميات معتبرة من الأدوية والأغذية والأفرشة والخيم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأبرزت حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري انطلق أيضا في برنامج تضامني للتكفل بالطلبة الفلسطينيين، وخاصة من أبناء قطاع غزة الذين يزاولون دراستهم عبر مختلف جامعات الوطن، من أجل مرافقتهم وكذا تقديم الدعم المادي والنفسي لهم خلال المرحلة الصعبة التي تجتازها عائلاتهم.

وكانت الجزائر، قد أرسلت في 22 تشرين الأول/ أكتوبر بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى قطاع غزة. وتكفل طيران الجيش الجزائري عن طريق جسر جوي بنقلها إلى مطار العريش بجمهورية مصر لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

واستمرت المساعدات عالقة نحو 10 أيام إلى أن أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري دخول أولى الشحنات الإنسانية الاستعجالية التي أرسلتها الجزائر إلى قطاع غزة، عبر المعبر المصري ووصولها إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. وتضم المساعدات الجزائرية مواد غذائية وطبية وألبسة وخيما، وغيرها من المواد الإغاثية المستعجلة التي يحتاجها سكان غزة.

وتنشط جمعيات جزائرية على الأرض في غزة بينها جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني التي تعرض مقرها للقصف في غزة، وهي تقوم بجهود منذ سنوات في جانب إيواء النازحين وتوزيع الطعام وإعالة الأسر. وبعد العدوان، أطلقت الجمعية حملة “الوعد المفعول” التي ساهمت في فتح المآوي في غزة وتزويدها بالأكل والشرب والأغطية والأدوية.

وتوجد مبادرات أخرى كثيرة بينها ما تقوم به جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية وجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، التي أطلقت حملة “يد بالعطاء ويد بالدعاء”. ويقول أصحاب هذه المبادرات إن إقبال الجزائريين على التبرع كبير بالنظر إلى تجذر القضية الفلسطينية في الوجدان الشعبي والتأثر الكبير بالأحداث الجارية في قطاع غزة.

وعلى المستوى السياسي، لا تكف مطالبات الأحزاب بمزيد من الدعم لأهل فلسطين. وأكد محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة، في هذا الشأن، ضرورة إعادة تسيير جسر الجوي لإغاثة منكوبي غزة. كما طرحت أحزاب جزائرية منضوية في هيئة دعم ومناصرة فلسطين، أفكارا متقدمة في مجال مساعدة الفلسطينيين، أبرزها إدراج شهداء طوفان الأقصى ضمن أصحاب الحقوق في وزارة المجاهدين الجزائرية.

ودعت هذه الأحزاب في وثيقة سلمتها للرئاسة كافة المسؤولين من الرئاسة إلى الحكومة إلى النواب والإطارات السامية والموظفين إلى التبرع بشهر لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة، والدعوة الى رعاية الجزائر لتسيير قوافل رفع الحصار عن غزة بالسفن وتقديم المساعدات، واستمرار الجسر الجوي الجزائري للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستعجال تزويده بأعوان الحماية المدنية وبالمستشفيات الميدانية لتخفيف العبء عن المستشفيات الفلسطينية في غزة التي خرجت عن الخدمة وتزويدها بالوقود والأجهزة الطبية والأدوية لإعادة بعثها من جديد.

كما طالبت بالتعبير عن الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات الجزائرية، وتنظيم دعم لإشراك الشعب في جمع التبرعات والتضامن مع الشعب الفلسطيني بدعم من كل القنوات الفضائية، و”اعتماد شهداء طوفان الأقصى في قائمة ذوي الحقوق لدى وزارة المجاهدين، بهدف تقوية صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل”.

ووزارة المجاهدين في الجزائر، تعنى بضحايا الثورة الجزائرية من عوائل الشهداء كما تتكفل بدفع منح المجاهدين ضد المستعمر الفرنسي.