جمعيات حقوقية تطالب بتجميد التمويل الأوروبي لليبيا بعد العثور على مقبرة جماعية

باريس: دعت نحو ثلاثين منظمة دولية الثلاثاء إلى “تجميد التمويل” الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عقب اكتشاف مقبرة جماعية في أقصى جنوب شرق البلاد.

كشفت النيابة العامة في ليبيا في 9 شباط/فبراير العثور على جثث 28 مهاجرا من إفريقيا في مقبرة جماعية قرب مركز احتجاز “غير قانوني” تمت مداهمته في منطقة الكفرة وعُثر فيه على 76 مهاجراً في ظروف سيئة.

وفي بيان، كتبت جمعيات دولية مثل CCFD-Terre Solidaire، وهيومن رايتس ووتش وسي-واتش وحقوق المجتمع في اليونان، ومنتدى حقوق الإنسان المصري “في ضوء الاكتشافات الجديدة، وعطفا على التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة الأوروبي العام الماضي والذي أشار إلى فشل التمويلات التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أمام المخاطر على حقوق الإنسان، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا”.

وذكّر الموقعون بأن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخرا أنها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التونسية، ودعوها إلى أن تفعل بالمثل مع جارتها ليبيا.

وأشاروا إلى أنه “من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يحقق الغاية منه بتحسين الظروف المعيشية لمن يبحثون عن الأمان”.

وأضافوا أن “الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تُستخدم بدلا من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل من الرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة”.

تعاني ليبيا من فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إثر ثورة شعبية.

ويقع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يبحثون عن الأمان في أوروبا، فريسة المتاجرين بالبشر عندما لا يموتون أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

في آذار/مارس 2024، تم العثور على مقبرة جماعية تحتوي على “جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا” في جنوب غرب ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

(أ ف ب)