جمعيات فلسطينية تطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الضغط لوقف النار وإيصال المساعدات

بيروت- “القدس العربي”:

الأوضاع الإنسانية وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شكلت محور اللقاء الذي جمع وفداً من المؤسسات والجمعيات الفلسطينية مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيمون كازابيانكا بعد زيارة لمقر البعثة في لبنان.

وحمل الوفد مذكرة إنسانية فيها إحصائيات حول آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد مضي 31 يوماً على الاعتداءات بحق أبناء قطاع غزة من أعداد للشهداء والجرحى وأغلبهم من الأطفال والنساء، وتدمير المجمعات السكنية والبنى التحتية وتدمير المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات، وفرض حصار ظالم على القطاع.

وحث الوفد “على وجوب تدخل المؤسسات الدولية ولاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحرك العاجل للضغط على المجتمع الدولي باتجاه وقف إطلاق النار وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود إلى غزة بشكل عاجل ودائم”.

من جهتها، رحبت كازابيانكا بالوفد الفلسطيني، ووعدت “بإيصال صوتهم وإرسال نسخة من المذكرة إلى إدارة اللجنة الدولية في جنيف”، وعرضت “جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المستوى الإنساني تجاه فلسطين وقطاع غزة”، مشيرة إلى “أنهم يبذلون كل جهد ممكن مع جميع الأطراف لإيجاد آلية لدخول قوافل المساعدات الإنسانية وتدفقها بشكل مستمر وضمان سلامة القوافل والفرق العاملة، وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع من دون تعريض الناس للأذى”.

وأكدت “أن اللجنة تتعامل بحيادية مع ما يجري من أحداث في قطاع غزة“، مطالبة في الوقت عينه “بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات إنسانية لإدخال قوافل المساعدات الإغاثية والطبية ووصولها إلى سكان القطاع من دون أي تمييز”.