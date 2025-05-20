جمعية إسرائيلية: الجيش يزيل كاميرات فلسطينية لمنع توثيق عنف المستوطنين

القدس: قالت جمعية حقوقية إسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش يزيل كاميرات مراقبة من قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لمنع توثيق اعتداءات المستوطنين.

وأضافت “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل، في بيان أنها طالبت الجيش بوقف فوري لما وصفته بـ”ظاهرة خطيرة تتكرر في أنحاء الضفة الغربية، حيث يقوم جنود بإزالة كاميرات منصوبة في منازل الفلسطينيين، ومبان عامة، ومزارع، خصوصا في المناطق التي تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين”.

وأردفت الجمعية أنها وجهت رسالة رسمية إلى قيادة الجيش، أوضحت فيها أن هذه الممارسات “غير قانونية وتفتقر لأي صلاحية قانونية، وتشكل انتهاكا مزدوجا، فهي تسلب السكان حقهم في توثيق الاعتداءات ضدهم، وتضعف القدرة على ملاحقة المعتدين قضائيا”.

وأشارت إلى أنها وثقت خلال الشهرين الماضيين عددا من الحالات البارزة، بينها أربع وقائع قام فيها الجيش بإزالة كاميرات في مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، قالت المحامية رُعوت شَاعر، من الجمعية ذاتها: “الرسالة إلى الفلسطينيين واضحة ومقلقة: الجيش لا يحميكم، بل يمنعكم حتى من حماية أنفسكم”.

وأضافت: “إزالة الكاميرات تمنع توثيق الجرائم، وتقوّض الردع، وتوفر غطاء للمعتدين، وهذا ليس تصرفا فرديا أو تقصيرا بل سياسة قائمة على الأرض”.

وطالبت الجمعية قيادة الجيش بإصدار تعليمات واضحة لجميع الوحدات تؤكد أن تركيب الكاميرات في المنازل والمزارع والمباني العامة الفلسطينية أمر قانوني ما دام لا ينتهك خصوصية الآخرين.

كما شددت على ضرورة “فرض حظر تام على أي تدخل في هذه الكاميرات، سواء بإزالتها أو فصلها عن مصادر الطاقة والاتصال، أو تخريب بنيتها التحتية”.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت تُتهم فيه السلطات الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقفها.

وتنتقد منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية تقاعس الجيش الإسرائيلي عن حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، وغياب المساءلة القانونية بحق المعتدين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 860 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)