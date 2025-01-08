جمعية تونسية تحذَّر من تنامي «خطاب الكراهية» ضد النساء

تونس – «القدس العربي»: حذرت جمعية حقوقية تونسية مما قالت إنه تنام لخطاب الكراهية في البلاد، والذي يترافق عادة بالعنف اللفظي والجسدي، وخاصة ضد النساء والمثليين.

وقالت جمعية تقاطع للحقوق والحريات إن خطاب الكراهية “رغم كونه غالبًا ما يُعامل بخفة مقارنةً بالعنف الجسدي الذي يُعتبر الأكثر خطورة، يشكّل جزءًا أساسيًا من حلقة العنف المستمرة والمتجددة في المجتمعات التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية أو من رواسب ثقافية واجتماعية راسخة ترفض التغيير. هذه الحلقة تتغذى من خطاب الكراهية الذي يُعد نقطة البداية في سلسلة من الممارسات العنيفة التي تبدأ باللفظ وتنتهي أحيانًا بالإيذاء الجسدي أو النفسي”.

واعتبرت، في بيان الثلاثاء، أن خطاب الكراهية في تونس “يوجه عادة نحو الفئات الأكثر تهميشًا والتي تعاني من تبعات النظام الاجتماعي، وعلى رأسها النساء وأفراد المجتمع ميم عين، ما يجعل هذه الفئات الأكثر عرضةً للاضطهاد والعنف بجميع أشكاله. فخطاب الكراهية لا ينحصر في التفاعلات الاجتماعية أو الحياة اليومية، بل أصبح أداة تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو تجارية. فالعديد من القنوات التلفزية وعلى ألسنة شخصيات إعلامية معروفة، تُروّج لخطاب الكراهية أو تدعمه علنياً بهدف جذب الانتباه ورفع نسب المشاهدة.

هذا الاستثمار في الكراهية يُغذّي العنف المجتمعي ويُكرّس ثقافة الإقصاء والتهميش”.

وأضاف البيان: “في الوقت نفسه، تتوسع الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت هذه المنصات بيئة خصبة للسخرية والتنمر. كما شهدنا شيطنة وعت من خلال الخطاب الرسمي، وهناك حملات ممنهجة تستهدف النساء وأفراد المجتمع ميم عين (المثليين) تصل إلى مستوى السحل الإلكتروني، حيث يتعرض هؤلاء الأفراد للتحريض المباشر على العنف والسخرية المنظمة التي تهدف إلى تقويض كرامتهم وترسيخ صورة نمطية مهينة تجاههم. هذه الحملات تستند إلى أعراف اجتماعية موروثة تحدد سلوكيات معينة لكل فئة اجتماعية وتفرض عليها ضوابط قسرية، ما يُفاقم الشعور بالعجز والانتماء إلى فئات ضعيفة أو مستباحة”.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرت “تراخياً” للقضاء التونسي تجاه حوادث الكراهية ضد النساء والمثليين، حيث “تُظهر النيابة العمومية استعدادًا للتدخل الصارم لحماية هياكل الدولة من الانتقاد أو قمع حرية التعبير تحت ذريعة الحفاظ على الأخلاق العامة، لكنها تتجاهل تمامًا حماية الأفراد من خطاب الكراهية أو الجرائم الناتجة عنه. هذا التوجه يُظهر انحيازًا واضحًا للأولويات السياسية أو المؤسساتية على حساب حماية حقوق الإنسان والكرامة الفردية. غياب المحاسبة أو التشريعات التي تُجرّم خطاب الكراهية يفتح المجال أمام رسكلة (إعادة إنتاج) العنف داخل المجتمع، حيث تنتقل عدوى الكراهية من المؤسسات الرسمية إلى الأفراد وتنعكس أحيانًا في الاتجاه المعاكس، مما يخلق حلقة مفرغة تُعيد إنتاج الظاهرة بشكل دائم”.

واعتبرت أن معالجة هذا الوضع تتطلب “رؤية شاملة يعترف فيها بخطورة خطاب الكراهية كعنصر أساسي في تغذية العنف الاجتماعي والسياسي. الاعتراف بالحق في الاختلاف يُعتبر الخطوة الأولى نحو كسر هذه الحلقة، ويجب أن يُرافق ذلك وضع سياسات واستراتيجيات تُعزّز المساواة وتضمن كرامة الأفراد، مع إدراج برامج توعية تستهدف تغيير العقليات المجتمعية المترسخة.

يجب أن تتوجه هذه الجهود نحو إخراج الفئات المستهدفة من إطار الضعف النمطي المفروض عليها، حيث لا يُنظر إليها كضحايا فقط، بل كأطراف فاعلة تستحق الحماية والاعتراف الكامل بحقوقها وإلا سيظل خطاب الكراهية حلقة قاتلة تعيد إنتاج نفسها بطرق جديدة، مضيفة بُعدًا عصريًا للظلم والتهميش دون المساس بجوهر الحلقة التي تنبني على العنف والتقتيل في العديد من المرات”.