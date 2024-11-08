جمعية تونسية: تهمة “المس بالأخلاق” تفتح الباب لانتهاك حقوق الإنسان

تونس- “القدس العربي”:

استنكرت جمعية حقوقية تونسية، محاكمة صنّاع محتوى بتهمة “المس بالأخلاق الحميدة”، معتبرة أن ذلك يفتح الباب لانتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وأشارت جمعية “تقاطع للحقوق والحريات” إلى موجة الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد صناع محتوى يتابعهم الآلاف على مواقع التواصل “ما أدى إلى تعرضهم لشتى أنواع الانتهاكات، أولها حملات التشهير والتحريض ضدهم، خاصة النساء وأفراد مجتمع الميم (المثليين) ومقاضاتهم طبقا لنصوص قمعية، أبرزها الفصل 226 والفصل 226 مكرر”.

وأضافت في بيان الخميس: “لا هدف من ذلك سوى مواصلة سلطة الحكم الحالية فرض هيمنتها والمضي في تضييق الخناق على جميع الفضاءات العاملة من خلال هذه الممارسات التي تعكس ملامح النظام الأبوي الذي يقيم الأخلاق حسب المعايير التي يضبطها أهواء من في السلطة، ويحاكم المواطنين والمواطنات على إثرها، مسلّطا عقوبات سجنية مجحفة تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف السنة على أساس الفصول المذكورة أعلاه وغيرها، مثل الفصل 234 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والتي بدورها لا تتناسب حتى مع الأفعال المرتكبة وتكرّس المقاربة السجنية التي تنتهجها الدولة التونسية في التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية والمجتمعية”.

ونددت الجمعية بما اعتبرته “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي. فضلا عن حملات التشويه والتشهير التي تطال النساء المستهدفات وتضعهن في حالة خطر، في ظل صمت الدولة أمام موجات العنف ضدهن”.

كما عبّرت عن “استنكارها الشديد لهذه الأحكام القمعية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين وتنذر بعودة الرقابة المسبقة”، مطالبة بـ”حماية النساء وأفراد مجتمع الميم المستهدفين من هذه الحملة، وتحمل الدولة مسؤولية سلامتهم”.

كما طالبت الجمعية بـ”إلغاء مثل هذه القوانين التي تحمل معايير فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتصبح أداة للقمع يستغلها من في السلطة. وإطلاق سراح جميع المساجين في قضايا تتعلق بحرية التعبير وإسقاط الملاحقات ضدهم”.وكانت السلطات التونسية اعتقلت خمسة من صناع المحتوى على مواقع التواصل، قبل أن يصدر القضاء بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام، بتهم تتعلق بـ”المس من الأخلاق الحميدة” و”المجاهرة عمدا بالفحش”، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد.