جمعية حقوقية إسرائيلية تمنح ناشطاً فلسطينياً جائزة الشجاعة في مناهضة الظلم والاحتلال

الناصرة- “القدس العربي”:

منحت منظمة حقوقية إسرائيلية ناشطاً فلسطينياً مناهضاً للاحتلال ويفضح جرائمه جائزة “حق في وجه القوة”، للعام الحالي، تقديراً على فعالياته اليومية داخل الضفة الغربية المحتلة. وتصل قيمة الجائزة إلى 100 ألف شيكل (30 ألف دولار) تمنح من قبل “الصندوق الجديد لإسرائيل” للناشط نصر نواجعة، وهو باحث ميداني في “بتسيلم”، وناشط حقوق إنسان معروف على الساحة الدولية. والجائزة تقدم لأول مرة هذا العام، وتعد الجائزة المالية الأعلى في المجتمع المدني.

وجاء في بيان اللجنة المخولة بتقديم الجائزة أن اختيارها نصر نواجعة لأنه مثال يُحتذى به، كشخص يتحدث وينشط لقول الحق في وجه القوة، حيث يقوم بذلك بشجاعة وإصرار منقطع النظير. منوهة بأن نصر ولد وترعرع تحت حكم احتلال عسكري إسرائيلي، ينشط بشكل سلمي ضد كل الموبقات ما يعرض حياته للخطر. وتابع بيان جمعية “الصندوق الجديد لإسرائيل”: “بتواضع وشموخ، تحوّلَ نواجعة إلى قائد ضمن شعبه الذي يناضل من أجل حقوقه الأساسية”.

بيان: في الوقت الذي يُطالب فيه ملايين الإسرائيليين بالديموقراطية، علينا أن نتذكر أنه لا يوجد ديموقراطية مع الاحتلال.

الجائزة الأعلى مالياً

وجائزة “حق في وجه القوة” تُقدم هذا العام لأول مرة، وتُعدّ الجائزة الفردية الأعلى ماليًا في المجتمع المدني في إسرائيل، حيث تمنح لمن ينشط ضد المنظومة بكافة أذرعها بقوة دون خوف أو تردد، ويناضل ضد التمييز العنصري وعدم المساواة والظلم، ودفع جراء هذا النضال ثمنًا اجتماعيًا وشخصيًا. وتوضح الجمعية الإسرائيلية أن المعايير التي تم وفقها اختيار الشخصيات كانت؛ الشجاعة الواعدة، الملهمة، والملتزمة بعمق بحقوق الإنسان، المساواة والديموقراطية وتحقيق العدالة. وقالت لجنة الاختيار إنها فحصت أكثر من 100 توصية على نشطاء وناشطات عملوا على تخصيص حياتهم من أجل النضال في عدة مجالات منها؛ حقوق الإنسان، النضال ضد الانقلاب القضائي، النضال من أجل العدل المجتمعي، والنضال من أجل الديموقراطية.

وطبقاً للّجنة، فإن الاختيار وقع على نواجعة لعدة أسباب منها: “الشجاعة، الإصرار منقطع النظير، والنشاطية المجتمعية لسنوات طوال في ظل واقع الاحتلال. ضد هذه الموبقات، صمد نواجعة في النضال، ووقف ثابت الخطى، ونشط بطرق سلمية، من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مناطق ج”.

توثيق موبقات الاحتلال

وتابعت الجمعية في بيانها: مع الوقت، تحوّلَ نصر إلى مركز للحجيج ولقاء للنشطاء الإسرائيليين، لمنتخبي الجمهور سواء من داخل إسرائيل أو دوليًا، أمامهم طرحَ الواقع الصعب لحياته وحياة ملايين الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال وعنف المستوطنين. في بطولة تحمل استثناءً، استفاق يوميًا من أجل التوثيق، ونشر الواقع وفضح الموبقات التي تُنفّذ تجاه الفلسطينيين باسمنا، وسط تعريض نفسه للخطر من أجل نشر الحق، ومع إيمان مطلق بضرورة القيام بهذا العمل”.

وأكدت الجمعية أنه دون نشاط نصر، وأمثاله، لم نكن لنعلم عن الواقع في الساحة الخلفية لإسرائيل، ولن يكون بمقدورنا الطلب حتى بإصلاح الوضع القائم.

وتابعت: “بالذات في الأيام التي يُطالب فيها ملايين الإسرائيليين والإسرائيليات بالديموقراطية، علينا أن نتذكر أنه لا يوجد ديموقراطية مع احتلال”.

يشار إلى أن نصر نواجعة، البالغ من العمر 41 عامًا، متزوج وأب لـ 4 أطفال، ولد في سوسيا، في منطقة تم طرده منها هو وعائلته، بعد أن أقامت إسرائيل على أنقاض بيته موقعاً أثرياً. منذ ذلك الحين، نصر وسكان سوسيا الآخرون يعيشون في قسائم زراعية تابعة لهم، وأيضًا هناك يضطرون إلى النضال بشكل يومي من أجل البقاء في أرضهم، حيث يعانون من أوامر هدم إسرائيلية دائمة، أوامر منع دخول إلى أراضيهم، وأوامر منع من البناء والتوسع، أضف إلى ذلك عنف من قبل قوات الأمن، تدريبات عسكرية في المنطقة، منع السكان من الوصول إلى مصادر المياه والآبار، وأيضًا عنف يومي متواصل من قبل المستوطنين”.

نواجعة: الأمر المؤكد أنه يومًا ما سينتهي الاحتلال، وسيفوز كل من سعى من أجل العدالة.

حرمان الفائز من تسلم الجائزة

وتقول الجمعية الحقوقية الإسرائيلية إنه في هذا الواقع المرير، يقف نواجعة صلبًا، ويكرس حياته للنضال ضد الاحتلال بطرق سلمية، فيقوم بتوثيق الانتهاكات، ويقدم محاضرات عن الحياة في ظل الاحتلال، وأيضًا ينشط من أجل تطوير سياسات توقف هذه الانتهاكات.

يُشار إلى أن نصر نواجعة مُنع من حضور حفل التكريم، لكن من خلال فيديو قام بتسجيله شَكَرَ “الصندوق الجديد” على هذه الجائزة مشيرًا: “الأمر المؤكد أنه يومًا ما سينتهي الاحتلال، وسيفوز كل من سعى من أجل العدالة”.

ونوهت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية بأن جائزة “حق في وجه القوة” تمنح على اسم بيل غولدمان، والذي شغل منصب بروفيسور للتاريخ في جامعة سان فرنسيسكو، وكان عضوًا فعالاً في الصندوق الجديد لإسرائيل، ونشط بشجاعة من أجل تعزيز التسامح، العدل، والمساواة مقدمًا تبرعًا سخيًا لمنظمات سعت إلى حماية هذه القيم، وإلى بناء جسور بين الأفراد على اختلافهم.