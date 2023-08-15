جمعية حقوقية: السلطات التركية تحتجز طبيباً مغربياً برفقة عائلته في مطار أنطاليا- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

قالت جمعية حقوقية مغربية إن السلطات التركية تحتجز طبيباً مغربياً برفقة عائلته في مطار أنطاليا “من دون سبب ومن دون توجيه أي تهمة لهم”، ووصفت ظروف الاحتجاز بـ “غير الإنسانية”، وبأنها لا تراعي “الوضعية الصحية للأم”.

وطالبت جمعية “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان”، في بيان أوردته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد أتيتيش وأسرته المحتجزين بمطار أنطاليا بتركيا”.

وقالت إن “السلطات التركية عملت، يوم 14 أب/ أغسطس 2023، بمطار أنطاليا على توقيف الدكتور محمد أتيتيش، الطبيب الأخصائي في طب العيون، وعائلته (الزوجة والولد الرضيع والوالدة) من دون سبب ومن دون توجيه أي تهمة لهم، ليتم احتجازهم جميعاً في ظروف غير إنسانية، ومن دون مراعاة الوضعية الصحية للوالدة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية، في بيانها، إلى أن “الدكتور محمد أتيتيش سبق له زيارة تركيا أكثر من مرة، ولم يسبق له أن كان عرضة للمتابعة أو التوقيف، سواء في المغرب أو في أي دولة أخرى، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع وخلفيات هذا الإجراء الذي يخرق حقه في التنقل وحقه في معرفة سبب احتجازه، ويسائل الدولة التركية حول مدى وفائها بالتزاماتها الدولية”.

وأكد البيان أن “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” تتواصل مع الطبيب، الذي صرح “بأنه عضو في جماعة العدل والإحسان المغربية القانونية والسلمية”، مستغربة “إقدام السلطات التركية على هذا الاحتجاز”، وتساءلت عن مدى توافق هذه السلوكيات” التي وصفتها بـ “غير القانونية وغير الحقوقية، مع ما يروج حول احترام تركيا لحقوق الإنسان”.