جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تتطلع إلى زيادة التجارة مع تركيا

إسطنبول – الأناضول: قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، كامل مجاهد، إنه يتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين، مشيراً إلى حاجة بلاده لمنتجات الصلب والأسمدة والحبوب.

وكانت إسطنبول قد استضافت يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي التركي الفلسطيني، برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، ومشاركة رجال أعمال من البلدين.

وأوضح مجاهد في حديثه للأناضول إلى أنه تم في الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تُهِمّ ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وقال إن بلاده بحاجة بشكل أساسي إلى الحبوب والصلب والأسمدة من تركيا، ولفت إلى أن الكمية التقديرية التي تحتاجها فلسطين من الصلب كل عام هي مليون طن على الأقل..

وأضاف ان الطرفين بحثا إمكانية قيام الشركات التركية باستثمارات كبيرة وخاصة في مدينة جنين الصناعية شمالي فلسطين.

وأفاد أنهما بحثا أيضاً المشاكل التي تواجه التجارة الثنائية، وأكد على أهمية زيادة حصة التمور الفلسطينية المشهورة عالمياً وإدراج 41 منتجا زراعيا فلسطينياً في الإعفاء الجمركي.

وفي مجال الحبوب ذكر مجاهد أن فلسطين تحتاج سنوياً 700 ألف طن من الحبوب، وخاصة القمح.