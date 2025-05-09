سياسة | دولي | أوروبا

جمعية فرنسية مؤيدة للفلسطينيين تعترض على قرار الحكومة بحلها

منذ 52 دقيقة

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو

حجم الخط
0

باريس: اعترضت جمعية “طوارئ فلسطين” على قرار الحكومة الفرنسية بحلها، قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وتستند إلى حجج “واهية” ضمن حملة أوسع نطاقا على الحركة المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.
وقالت إلسا مارسيل محامية الجمعية إن “طوارئ فلسطين قدمت دفوعها المضادة لإجراءات الإغلاق أمس الخميس. وتأسست الجمعية في عام 2023 للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تفسيره للقرار، في رسالة بتاريخ 28 أبريل نيسان إلى عمر السومي أحد مؤسسي الجمعية، إن “طوارئ فلسطين” تحرض على أعمال عنف، بما في ذلك ضد اليهود، وتدعو إلى العمل المسلح.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إصابة جندي إسرائيلي من لواء غولاني بـ”جروح خطيرة” جنوبي غزة
11 - أبريل - 2025
بعد إقراره بمقتل 11 من جنوده.. جيش الاحتلال يعلن “هدنة تكتيكية” في جنوب قطاع غزة
16 - يونيو - 2024
صحيفة عبرية: الحرب لن تحقق أهدافها.. ورفض إسرائيل “عودة” السلطة لغزة مغازلة لبن سلمان
28 - ديسمبر - 2023
حماس تستخدم أسلوب الكر والفر لإعاقة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بريا في قطاع غزة
1 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية