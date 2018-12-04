جمهوريان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي: من الواضح أن بن سلمان ضالع في قتل خاشقجي- (فيديو)

“القدس العربي”: ذكر عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنهما على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في قتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن استمعا لإفادة من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بشأن القضية.

وقال السيناتور ليندسي غراهام للصحافيين “ألا تصل إلى نتيجة مفادها أن هذا تم تدبيره وتنظيمه من قبل أشخاص تحت قيادة محمد بن سلمان فذلك يعني أنك تغض الطرف عمدا”.

وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد فيما يبدو أن تعترف بأدلة تورط بن سلمان في القتل، وأنه سيعمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لإرسال بيان بأن ولي العهد السعودي شريك في قتل الصحافي.

وقال غراهام إنه يجب فرض عقوبات على الضالعين في قتل خاشقجي بموجب قانون ماغنتسكي.

وجاءت تصريحاته بعد إفادة من مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل.

Lindsey Graham says that he went into briefing with Gina Haspel believing MBS was responsible for Jamal Khashoggi’s murder, “I left the briefing with high confidence that my initial confidence is correct.” Via ABC. pic.twitter.com/nFwxPHcLrE — Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 4, 2018

من جهته، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر إنه “لا يساوره أدنى شك في أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي وأشرف عليه”.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، “لو مثل محمد بن سلمان أمام هيئة محلفين، لكانت تمت إدانته خلال 30 دقيقة”.

وقال إن “على ترامب أن يقف ويقول في الأيام القليلة المقبلة إن أمريكا لا تؤيد القتل وإلا سيتحرك الكونغرس”.

بدوره، قال السيناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “آرائي السابقة ترسخت”. ودعا مينينديز إلى رد فعل أمريكي قوي على مقتل خاشقجي وعبر عن مساندته تشريعا ينهي كل أشكال الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية الذي يحارب في اليمن.

وقال مصدر مطلع لرويترز إنه من المتوقع أن تقدم هاسبل إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقتل خاشقجي.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أوردت أمس الإثنين، أنّ هاسبل، وافقت على إطلاع قادة مجلس الشيوخ حول ما تعرفه الوكالة عن مقتل خاشقجي.

وقالت الصحيفة إنّ هاسبل ستُدلي بإفادتها، الثلاثاء، بعد عدم مشاركتها في جلسة لمجلس الشيوخ حول القضيّة، الأسبوع الماضي، تحدّث خلالها وزيرا الخارجيّة مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس.

وكانت تقارير صحافيّة أفادت، في وقت سابق، بأنّ “سي آي إيه” استنتجت أنّ بن سلمان، أدار عملية قتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر بواسطة فريق من السعوديّين في قنصليّة المملكة في اسطنبول.