جمهوريان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي: من الواضح أن بن سلمان ضالع في قتل خاشقجي- (فيديو)

“القدس العربي”: ذكر عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنهما على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في قتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن استمعا لإفادة من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بشأن القضية.

وقال السيناتور ليندسي غراهام للصحافيين “ألا تصل إلى نتيجة مفادها أن هذا تم تدبيره وتنظيمه من قبل أشخاص تحت قيادة محمد بن سلمان فذلك يعني أنك تغض الطرف عمدا”.

وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد فيما يبدو أن تعترف بأدلة تورط بن سلمان في القتل، وأنه سيعمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لإرسال بيان بأن ولي العهد السعودي شريك في قتل الصحافي.

وقال غراهام إنه يجب فرض عقوبات على الضالعين في قتل خاشقجي بموجب قانون ماغنتسكي.

وجاءت تصريحاته بعد إفادة من مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل.

Lindsey Graham says that he went into briefing with Gina Haspel believing MBS was responsible for Jamal Khashoggi’s murder, “I left the briefing with high confidence that my initial confidence is correct.” Via ABC. pic.twitter.com/nFwxPHcLrE

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 4, 2018