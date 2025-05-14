جمهوريون يبدون قلقًا من مخاطر أمنية إزاء عزم ترامب قبول طائرة من قطر

ترامب على متن ”إير فورس وان“ أثناء مغادرته إلى السعودية وقطر والإمارات في قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند. 12 مايو 2025. رويترز

واشنطن: عبّر عددٌ من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، يوم الثلاثاء، عن مخاوفهم بشأن رغبة الرئيس دونالد ترامب في قبول طائرة تُقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار من قطر، وأشار أحدهم على الأقل إلى أن ذلك قد يشكل خطرًا أمنيًا.

كان ترامب قد صرّح، يوم الإثنين، بأن رفض عرض قطر بتقديم طائرة بوينغ 747-8 لاستخدامها كطائرة رئاسية (إير فورس وان) للرؤساء الأمريكيين في رحلاتهم الخارجية سيكون “تصرفًا غبيًا”، بحسب تعبيره.

ومن المقرر أن تُهدى الطائرة لاحقًا إلى مكتبة ترامب الرئاسية.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، للصحافيين: “سيكون هناك تدقيق مكثف. هناك كثير من القضايا المتعلقة بهذا الأمر، والتي أعتقد أنها ستثير تساؤلات جدية للغاية”.

من جانبه، قال تيد كروز، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، المعروف بانتقاده المتكرر للسياسة الخارجية القطرية، في مقابلة مع “سي إن بي سي”:

“تشكل الطائرة مشاكل كبيرة تتعلق بالتجسس والمراقبة، لذا سنرى كيف ستتطور هذه المسألة”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع تعمل بالفعل على شراء بديل لطائرة الرئاسة الحالية، ومن المتوقع أن تسلّمها شركة بوينغ خلال عامين.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد تعهّد، في وقت سابق، برفض جميع مرشحي ترامب لوزارة العدل حتى تُفصح الوزارة عمّا تعرفه بشأن عرض قطر. وينظر مجلس الشيوخ حاليًا في ترشيح ثلاثة أشخاص.

وقال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ: “يجب على وزيرة العدل الإدلاء بشهادتها أمام مجلسي النواب والشيوخ لشرح كيف لا ينتهك منح دونالد ترامب طائرة خاصة بند الهدايا في الدستور الأمريكي، والذي يقتضي موافقة الكونغرس”.

وأضاف أنه يريد إجابات حول ما إذا كانت الحكومة القطرية ستتحمل تكاليف التعديلات الأمنية للطائرة، مثل تعزيز الحماية الرئاسية وتأمين الاتصالات وتوفير تجهيزات خاصة لتحويلها فعليًا إلى نسخة طائرة من المكتب البيضاوي.

وتساءل: “إذا كانت الحكومة الأمريكية هي من ستتحمل هذه التكاليف، فلماذا يُطلب من دافعي الضرائب الأمريكيين إنفاق مئات الملايين من الدولارات على طائرة لن تُستخدم إلا لعام أو عامين؟”

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن تفاصيل الهدية لا تزال قيد الترتيب، علمًا أن تكلفة طائرة تجارية جديدة من طراز 747-8 تصل إلى نحو 400 مليون دولار.

وأشار خبراء في الأخلاقيات من خارج الكونغرس إلى مجموعة من أنشطة ترامب التي قد تُشير إلى استغلاله لمنصبه بهدف الإثراء الشخصي، من بينها عملة تذكارية تحمل صورته، وخطط لبناء فندق جديد يحمل اسمه في دبي، وملعب غولف في قطر.

وفي السياق نفسه، قال السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، والمعروف بمواقفه المستقلة عن حزبه، إن قبول ترامب للطائرة سيكون خطأً أخلاقيًا.

وصرّح في مقابلة مع “فوكس نيوز”، مساء الإثنين: “أعتقد أن الأمر لا يستحق الظهور بمظهر غير لائق… لن أقبل به”.

(رويترز)