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جمهور أعرق ناد في الجزائر يرسمون تيفو عملاقا لـ”أبو عبيدة” تأكيدا لدعم المقاومة الفلسطينية- (فيديو)

18 - نوفمبر - 2023

تيفو أبو عبيدة- من صفحة نادي مولودية الجزائر على الفيسبوك

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الجزائر- “القدس العربي”:

صنع جمهور فريق مولودية الجزائر أجواء خيالية في المدرجات، بتقديم أكبر تيفو على الإطلاق للشخصية البارزة في المقاومة أبو عبيدة، مع هتافات تؤكد دعم المناصرين للقضية الفلسطينية وإدانتهم للعدوان الصهيوني على غزة.

وخلال المقابلة التي جمعت فريق مولودية الجزائر مع شباب الساورة برسم البطولة الجزائرية، على ملعب 5 تموز/ يوليو الذي يرمز لتاريخ استقلال الجزائر، شكّل الجمهور لوحات رائعة، يصاحبها الهتاف الشهير “فلسطين الشهداء” الذي يعبر عن تعلقهم الوجداني بالقضية المركزية.

وبدا مذهلا الدقة التي رسم بها الجمهور ملامح أبو عبيدة وهو يحدق بنظرات واثقة في محاكاة لإطلالاته على الشاشة، حيث ظهرت الكوفية التي يغطي بها وجهه وبذلته العسكرية وعيناه بشكل واضح، في مشهد حبس الأنفاس على مدرجات الملعب.

وكان أبو عبيدة وفق الصورة التي قدمها الجمهور محاطا بألوان الأحمر والأبيض والأسود والأخضر التي تجسد شكل علم فلسطين. وعلى الأسفل من ذلك، رفعت لافتة عملاقة مكتوب عليها “المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار”.

وهذه المرة الأولى التي يتعاطى فيها جمهور المولودية بهذا الشكل المنظم مع الأحداث الجارية في غزة، بعد استئناف البطولة الجزائرية لكرة القدم، حيث كانت قبل ذلك المباريات متوقفة بقرار من السلطات العليا في سياق وقف كل التظاهرات تضامنا مع فلسطين، وهو القرار الذي كان قد انتقد في الجزائر من قبل سياسيين رأوا أن جمهور كرة القدم هو الأكثر تعبيرا عن مناصرة القضية الفلسطينية أسوة بما يحدث في ملاعب كثيرة بالعالم.

ويُظهر جمهور مولودية الجزائر تعلقا شديدا بالقضية الفلسطينية، ويرفع في كل المباريات هتافات تمجد فلسطين وتضحيات شعبها من أجل الحرية. وأبدى جمهوره في بداية العدوان على غزة، غضبا شديدا على المدرب الفرنسي باتريس بوميل عقب منشوراته التي اعتبرت مساوية بين “الضحية والجلاد” فيما يجري على أراضي فلسطين المحتلة.

وأعلنت إدارة النادي قبل ذلك المشاركة في المسيرات الوطنية دعما للشعب الفلسطيني. وقالت إدارة الفريق العاصمي، إنّ القرار اتخذ تماشيا مع موقف الحكومة الجزائرية وشعبها اتجاه القضية العادلة في صراعها الوجودي مع قوى الشر والظلم.

ويعد نادي مولودية الجزائر أعرق الأندية الجزائرية وأكثرها جماهيرية، فقد تأسس عام 1921، في فترة الاستعمار الفرنسي، وكان من المدافعين بقوة عن الهوية الإسلامية للجزائر. وتنسب تسميته بالمولودية إلى المولد النبوي الشريف.

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  1. يقول جيرار فوري:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 3:22 م

    ان شاء الله نرى هذا الكم من الشباب و امثالهم من كل الدول العربية قريبا على حدود فلسطين

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  2. يقول رضا:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 3:29 م

    نحن أنصار العميد نناصر القضية الفلسطينية مند زمان ألهم أنصر اخوننا المستضعفين في فليسطين نحن المولودية الإسلامية الشعبية مع فليسطين ضالمة أو مضلومة

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  3. يقول هشام:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 4:07 م

    صورة معبرة وتبقى الجزائر شرف الأمة الخالد لا تخضع للضغوط الأمريكية و لا الأوربية و لا للاغراءات من أجل بيع القضية الفلسطينية مقابل التنمية و الاستثمار و الشراكة و الاستقرار و الحماية . الموت واحدة و الدفاع عن فلسطين وسام شرف على صدر كل جزائري إلى غاية التحرير

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  4. يقول أمين:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 4:28 م

    مع فلسطين ظالمة او مظلومة

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  5. يقول معمر:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 9:36 م

    الرجال معادن لا تباع و لا تشترى و الجزائر هذا معدنها أحب من أحب وكره من كره.

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  6. يقول محمد محمد:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 10:28 م

    مع فلسطين ظالمة او مظلومة منذ من قالها وليومنا هذا لم نرى أي دعم عسكري كما يفعل الغرب بالعتاد وبالوجود في الميدان يحركون الأسطول البحري والطيران الحربي….نصرة لإسرائيل

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  7. يقول علاوة الجزائري:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 10:48 ص

    اللهم أنصر أهلنا في غزّة على الصهاينة المتوحٍشين قتلة النساء و الأطفال.

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  8. يقول Hamza Dib:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 12:29 م

    العميد في الجزائر هو شباب قسنطينة الذي تأسس قبل المولودية بسنوات في نهاية القرن 18 والجميع يدرك هذه الحقيقة

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  9. يقول بن عودة خياطي:
    ديسمبر 26, 2023 الساعة 10:29 م

    لاإلله إلا الله محمد رسول الله صل الله عليه وسلم

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