رياضة | كرة قدم عربية

جمهور الرجاء المغربي يحتفي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

20 - يناير - 2025

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الرباط: عبّر جمهور نادي الرجاء البيضاوي المغربي، الأحد، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بالتزامن مع اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ورفع الجمهور الأعلام الفلسطينية في المدرجات خلال مباراة الفريق ضد مانيما الكونغولي ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بهدف واحد، بملعب “العربي الزاولي” بمدينة الدار البيضاء.
ورفع جمهور الرجاء صورا لقادة حماس، على غرار الشيخ أحمد ياسين، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العروري وأبو عبيدة.

كما رفع الجمهور صورة أخرى لوائل الدحدوح، مراسل شبكة الجزيرة في غزة، ولافتات أخرى مكتوب عليها “انتفاضة”، و”مستشفى المعمداني”.
وردد جمهور الرجاء خلال المباراة هتافات مؤيدة للقضية الفلسطيني، منها أغنية “رجاوي فلسطيني”، التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية.

(الأناضول)

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  1. يقول لاعق اليد:
    يناير 20, 2025 الساعة 6:26 م

    شكرا لجمهور الرجاء البيضاوي، ما بقي الا طرد القائم بالاعمال الاسرائيلي و لا عزاء للخونة المطبعين و اذنابهم.

    رد
    1. يقول كريم المغربي:
      يناير 20, 2025 الساعة 11:54 م

      الجمهور الرجاوي هو الجمهور العربي الوحيد الذي تغنى بفلسطين ، أين هي جماهير الدول الأخرى والتي بعضها لا يتقن سوى التهجم على الضيوف في الوقت الذي لا يسمح لهم حتى بالتظاهر .

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