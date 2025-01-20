جمهور الرجاء المغربي يحتفي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

الرباط: عبّر جمهور نادي الرجاء البيضاوي المغربي، الأحد، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بالتزامن مع اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ورفع الجمهور الأعلام الفلسطينية في المدرجات خلال مباراة الفريق ضد مانيما الكونغولي ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بهدف واحد، بملعب “العربي الزاولي” بمدينة الدار البيضاء.

ورفع جمهور الرجاء صورا لقادة حماس، على غرار الشيخ أحمد ياسين، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العروري وأبو عبيدة.

الآن .. الجمهور الكروي المغربي يواكب يوم النصر الفلسطيني من ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء من مبارة الرجاء الرياضي ضد مانيما pic.twitter.com/d56u41cr2N — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) January 19, 2025

كما رفع الجمهور صورة أخرى لوائل الدحدوح، مراسل شبكة الجزيرة في غزة، ولافتات أخرى مكتوب عليها “انتفاضة”، و”مستشفى المعمداني”.

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة هتافات مؤيدة للقضية الفلسطيني، منها أغنية “رجاوي فلسطيني”، التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية.

عندما يهتف جمهور الرجاء لا لـ #تازة_قبل_غزة ولا للذباب المأجورهنا شعب المقاومةهنا شعب لا يخون ملعب العربي الزاولي اليوم ميدان للكرامة الوطنيةالشعب المغربي مع فلسطين قلباً وقالباً واللعنةعلى المطبعين ومن خلفهم رسالة الشعب للمطبعين وأذنابهم:فلسطين قبل كل شيء #ابو_عبيدة #غزة_تنتصر pic.twitter.com/BzqNKHfrJI — -الراصد المغربي Moroccan Truth Seeker – (@freetwitoma) January 19, 2025

(الأناضول)