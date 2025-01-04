سياسة | دولي | الولايات المتحدة

جنازة رسمية تستمر ستة أيام لجيمي كارتر تبدأ في جورجيا- (صور)

4 - يناير - 2025

حجم الخط
0

واشنطن: بدأت مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، العلنية التي تستمر ستة أيام، اليوم السبت في جنوب جورجيا، حيث بدأت حياة الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثين قبل أكثر من 100 عام.

وانطلقت قافلة تحمل نعش كارتر المغطى بالعلم الأمريكي من مركز فويب سامتر الطبي في مدينة أميريكوس، حيث قامت عناصر سابقة من جهاز الخدمة السرية، الذين كانوا قد تولوا حماية الرئيس الأسبق، بحمل نعشه وساروا بجانب سيارة نقل الجثمان أثناء مغادرتها للمجمع الطبي.

وترافق عائلة كارتر، بما في ذلك أبنائه الأربعة والعديد من أحفاده وأبناء أحفاده، كبير عائلتهم في موكب سينقل جثمانه عبر مسقط رأسه الذى كان محببا إلى قلبه بلينز، مرورا بمنزل طفولته، في طريقه إلى أتلانتا.

 

وتوفي كارتر في منزله بمدينة بلينز في 29 ديسمبر/كانون الأول عن عمر يناهز 100 عام.

واصطفت العائلات على طول مسار الموكب في وسط مدينة بلينز، بالقرب من محطة القطار التاريخية حيث أدار كارتر حملته الرئاسية. وحمل البعض باقات من الزهور، بينما ارتدى آخرون دبابيس تذكارية تحمل صورة كارتر.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ترامب يعتبر أن تنكيس الأعلام في يوم تنصيبه حدادا على كارتر يثير استياء الأمريكيين- (تدوينة)
4 - يناير - 2025
“لا توجد طريقة أفضل لتذكره”.. ابنة جيمي كارتر تشكر كاتبا لتسليطه الضوء على دفاع والدها عن حقوق الفلسطينيين
31 - ديسمبر - 2024
9 يناير موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
30 - ديسمبر - 2024
كارتر لم يندم على وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري.. من ندم هم الذين اتهموه بمعاداة السامية
30 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية