جنازة رسمية لجيمي كارتر قبل أن يوارى الثرى في جورجيا

واشنطن: تقام اليوم الخميس جنازة رسمية في واشنطن للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي وافته المنية في 29 ديسمبر كانون الأول عن عمر ناهز 100 عام.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من “الحقد” و”إساءة استخدام السلطة”، وذلك في خطاب ألقاه الخميس في الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر والتي حضرها جميع أسلافه الخمسة الأحياء بمن فيهم خلفه دونالد ترامب.

وفي خطاب تأبيني للرئيس الراحل قال بايدن الذي يغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير “نحن ملزمون بعدم منح الكراهية ملاذا آمنا، وبالتصدّي… لأعظم خطيئة على الإطلاق ألا وهي إساءة استخدام السلطة”.

وزار عشرات الآلاف من الأمريكيين على مدار اليومين الماضيين بهو مبنى الكونغرس (الكابيتول) لإلقاء نظرة الوداع على كارتر، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1977 و1981 وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002 لعمله الإنساني.

وحمل حرس الشرف صباح اليوم نعش كارتر المغطى بالعلم الأمريكي من مبنى الكابيتول في طريقه إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وقال البعض إنهم أعجبوا بشخصية كارتر الذي لعب دورا رئيسيا في مفاوضات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 باعتباره رجلا ذا سمعة طيبة وليس لأنه مناضل حزبي.