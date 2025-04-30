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جنبلاط يجري اتصالات لاحتواء أحداث أشرفية صحنايا بسوريا.. ووقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ

منذ 42 دقيقة

وليد جنبلاط خلال مقابلة مع (ا ف ب) في مقر إقامته في بيروت في 26 مارس 2025

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بيروت: أعلن الزعيم الدرزي، والرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، إجراءه اتصالات مكثّفة ضمن مساعيه لوقف إطلاق النار بمحافظة ريف دمشق جنوب سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 11 شخصاً من المدنيين وقوات الأمن جراء هجمات مسلحة شنتها “مجموعات خارجة عن القانون” في أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وذكر بيان صادر عن “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني أن جنبلاط أجرى اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، وطالب فيها “بالسعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم”.

وطالب الزعيم الدرزي اللبناني كذلك بمعالجة الأمور “انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوناتها”.

وأوضح البيان أنه نتيجة للاتصالات “جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة”.

وفي السياق ذاته، أعلن شيخ عقل الدروز في لبنان سامي أبو المنى، في بيان، إجراءه اتصالات رفيعة المستوى مع القيادة السياسية المحلية والخارجية “لتطويق الأحداث الدامية” في سوريا.

(الأناضول)

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