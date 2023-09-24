سياسة | عربي

جنبلاط يحيّي ثوار السويداء بعد رفع صور والده في الاحتجاجات- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

 سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

وجّه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط تحية إلى ثوار السويداء الذين رفعوا صورة لوالده كمال جنبلاط، الذي اغتيل في 16 آذار/مارس 1977 في الشوف، واتجهت أصابع الاتهام، في حينه، إلى النظام السوري، بعد خلافه مع الرئيس السابق للنظام السوري حافظ الأسد.

ونشر جنبلاط فيديو للاحتجاجات في السويداء، حيث حمل المحتجون رايات الموحّدين الدروز، وصورة كبيرة لكمال جنبلاط، إلى جانب شعارات الثورة السورية، وأرفقه بتعليق بلهجة أبناء جبل العرب في السويداء: “يا حيا الله”.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصل، قبل أيام بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، وعبّرَ عن تضامنه معه و”مع كل الأحرار في السويداء وكل أحرار سوريا، الذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل العيش الكريم”، مؤكداً “أهمية الحفاظ على تلاقي الوطنيين الشرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرية شعبها، وعلى الخلاص من نظام الاستبداد والقهر المتسلط منذ أكثر من 60 عاماً”.

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