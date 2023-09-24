جنبلاط يحيّي ثوار السويداء بعد رفع صور والده في الاحتجاجات- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”:

وجّه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط تحية إلى ثوار السويداء الذين رفعوا صورة لوالده كمال جنبلاط، الذي اغتيل في 16 آذار/مارس 1977 في الشوف، واتجهت أصابع الاتهام، في حينه، إلى النظام السوري، بعد خلافه مع الرئيس السابق للنظام السوري حافظ الأسد.

صورة كمال جنبلاط ماذا تفعل في مظاهرات السويداء ……….. pic.twitter.com/XTjvr66XjW — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) September 23, 2023

ونشر جنبلاط فيديو للاحتجاجات في السويداء، حيث حمل المحتجون رايات الموحّدين الدروز، وصورة كبيرة لكمال جنبلاط، إلى جانب شعارات الثورة السورية، وأرفقه بتعليق بلهجة أبناء جبل العرب في السويداء: “يا حيا الله”.

#شاهد: لماذا رفع المحتجون صورة الشهيد كمال جنبلاط في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء. مع الدكتور عاطف عامر.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/QIrr6er5Vx — السويداء 24 (@suwayda24) September 22, 2023

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصل، قبل أيام بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، وعبّرَ عن تضامنه معه و”مع كل الأحرار في السويداء وكل أحرار سوريا، الذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل العيش الكريم”، مؤكداً “أهمية الحفاظ على تلاقي الوطنيين الشرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرية شعبها، وعلى الخلاص من نظام الاستبداد والقهر المتسلط منذ أكثر من 60 عاماً”.