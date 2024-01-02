سياسة | عربي | فلسطين

جنبلاط يعلق على إمكانية تدخل توني بلير لتهجير الفلسطينيين من غزة: لن أتفاجأ- (تدوينة)

2 - يناير - 2024

توني بلير الأول من اليمين (رويترز)

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لندن- “القدس العربي”: علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلاط، على تقارير أشارت إلى إمكانية ترأس توني بلير، فريق عمل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا: “لن أتفاجأ”.

وأعاد جنبلاط نشر منشور على منصة “إكس” للسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط الذي قال فيه: “ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى بالعديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك نتنياهو، ويتولى دورا يساعد إسرائيل في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي والتطهير العرقي للفلسطينيين من وطنهم تحت ستار الهجرة الطوعية”.

وكتب جنبلاط في تعليقه قائلا: “لن أتفاجأ بتوني بلير”.

ومن جانبه، نفى مكتب بلير التقرير الذي بثته “القناة 12” الإسرائيلية حول دوره في إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في دول عربية، مؤكدا أن التقرير محض “كذب”، وتم نشره “دون أي اتصال بتوني بلير أو فريقه، وأن مثل هذا الموضوع لم يطرح، كما أن بلير لم يدخل في مناقشات حول هذا الموضوع”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق أن الفكرة في حد ذاتها “خاطئة من حيث المبدأ، إذ يجب أن يتمكن سكان غزة من البقاء والعيش داخل القطاع”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق متابعتها باهتمام كبير التقارير الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مثل هذه التقارير الواردة إن صحت فهي تعد “عملا معاديا للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

واعتبرت في بيان لها أن توني بلير “يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة”، لافتة إلى أن بلير “شخص غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.

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  1. يقول سيد:
    يناير 2, 2024 الساعة 12:37 م

    هناك شبكة من أمراء الحرب وتجار البشر والدماء والاسلحة تنشط كخبراء واستشاريين سياسيين واصحاب شركات امن خاصة، وهم ممن خدموا في مناصب حكومية سياسية او امنية حول العالم,,, يجب ان يتم فضح نشاطاتهم الحقيقية من خلال الامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان واللاجئين ومحكمة العدل الدولية ووضع قائمة سوداء باسمائهم وباسماء اللوبيات التي ينتمون اليها او يقومون عليها، خاصة تحت مسميات مراكز الابحاث والدعم السياسي وغيرها,, فهي ليست جريمة منظمة عابرة للحدود، هي اصل وفصل الارهاب الدولي بعينه,,

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  2. يقول يوسف العربي:
    يناير 2, 2024 الساعة 12:49 م

    الصوره تعطي الف كلمه

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  3. يقول ابو سمرة:
    يناير 2, 2024 الساعة 1:21 م

    منحت حرب غزة إيران الفرصة لاستعراض قدرات الميليشيات المتحالفة معها، ما يدل على نفوذ استراتيجي يسمح لطهران بالبقاء على مسافة بعيدة من ساحات القتال. فالحوثيون في اليمن يستهدفون السفن في البحر الأحمر، وتقصف كتائب حزب الله وجماعات عراقية أخرى قواعد أميركية في العراق وسوريا، ويشتبك حزب الله اللبناني يوميًا مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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  4. يقول Adil Boumouja:
    يناير 2, 2024 الساعة 1:36 م

    لاأفهم لماذا الدول العربية لا تعتقل مثل هؤلاء الإرهابيين الصهاينة لما تطأ أقدامهم الدول العربية والإسلامية

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  5. يقول علي حازم:
    يناير 2, 2024 الساعة 3:29 م

    ياريت يا استاذ وليد تعمل شي منشان دروز فلسطين

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  6. يقول Aflah:
    يناير 2, 2024 الساعة 3:34 م

    يجبرون الاهالي على الهجرة من خلال تدمير المنازل وتضييق الحصار… وحين يهاجرون يسمونها هجرة طوعية

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  7. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يناير 3, 2024 الساعة 4:48 ص

    محاذير ومغبة مغادرة الوطن طواعية أو مكره:
    1. العيش “مواطنا” مقصيا مراقبا أمنيا درجة ثالثة او رابعة ولا وظيفة مهما المؤهلات لأنه ليس “ابن البلد أولا”
    2. يمنع النشاط السياسي لئلا يعرض أمن المهجر ويقال “يقيم دولة داخل دولة” إذا تعسكر ويسهل اغتياله من الموساد أو ترحيله.
    3. ينظر اليه “قد باع وطنه وتغول على المضيف” اذا استثمر وتثرى من حرفته في الغربة.
    4. الغرب ضائق ذرعا بالمهاحرين وكندا خاصة بلد بارد قارس طوال العام لقربها من القطب، بينما برد الوطن مؤقت وشمس ودفء 10 أشهر على الأقل.

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