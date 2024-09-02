جنديان أمريكيان يتعرضان للضرب في غرب تركيا

أنقرة: قالت السفارة الأمريكية في تركيا ومكتب حاكم إزمير إن مجموعة شبان قوميين أتراك اعتدوا جسديا، اليوم الإثنين، على جنديين أمريكيين في غرب تركيا، وإن 15 مهاجما اعتُقلوا بسبب تلك الواقعة.

وذكر مكتب حاكم إزمير في بيان أن أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، “هاجموا جسديا” جنديين أمريكيين يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك.

وقال إن خمسة جنود أمريكيين انضموا للواقعة بعد رؤية ما جرى وإن الشرطة تدخلت. وأضاف أنه تم اعتقال جميع المهاجمين وعددهم 15 وفُتح تحقيق في هذه الواقعة.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى تركيا الهجوم وقالت إن الجنود الأمريكيين بأمان الآن.

وأضافت على منصة التواصل الاجتماعي إكس “يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن جنودا أمريكيين من أفراد الخدمة على متن السفينة يو.إس.إس واسب كانوا ضحايا اعتداء في إزمير اليوم وأصبحوا الآن بأمان”.

USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz. // We can confirm reports that… — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) September 2, 2024

وفي وقت سابق، بث اتحاد الشباب التركي مقطع فيديو على منصة إكس يظهر مجموعة تمسك برجل في الشارع وتضع غطاء محرك سيارة أبيض اللون فوق رأسه، بينما كانت تردد هتافات.

ABD’NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP’TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK! Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!

@USEmbassyTurkey… pic.twitter.com/Brzr6KZP8m — TGB (@genclikbirligi) September 2, 2024

وقالت المجموعة إن الرجل كان جنديا على متن السفينة يو.إس.إس واسب، وهي سفينة هجومية برمائية. وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة في وقت سابق اليوم الاثنين إن السفينة تقوم بزيارة ميناء إلى مدينة إزمير الساحلية في بحر إيجة هذا الأسبوع.

وقال اتحاد الشباب التركي “الجنود الأمريكيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم تدنيس بلادنا. في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض، سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها”.

(رويترز)