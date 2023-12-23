جندي أمريكي سابق يقر أمام محكمة فيدرالية بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي

ميامي: أقر جندي كولومبي سابق الجمعة أمام محكمة فدرالية أمريكية بذنبه بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021 في بور أو برنس.

وجاء اعتراف ماريو أنطونيو بالاسيوس البالغ 45 عاما أمام المحكمة في ميامي بعد إبرامه اتفاق تعاون مع المدعين العامين، رغم أنه كان ينفي في السابق أي دور له.

وقُتل مويز في 7 تموز/يوليو 2021 عن عمر ناهز 53 عاما بعد أن اقتحم منزله أكثر 20 مسلحا غالبيتهم من المرتزقة الكولومبيين وأطلقوا النار عليه.

وقال الادعاء إن بالاسيوس المتهم بدخول منزل الرئيس وسرقة أموال ومجوهرات منه لعب دورا ثانويا في المؤامرة ولم يكن يملك سلطة القرار داخل المجموعة.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 1 آذار/مارس.

وتعتبر وزارة العدل الأميركية أن القضية التي ألقي القبض بموجبها على 11 شخصا تقع ضمن اختصاصها، باعتبار أنه جرى التخطيط لجزء من عملية الاغتيال في فلوريدا.

وحُكم على ثلاثة أشخاص بالسجن مدى الحياة في هذه القضية هم السناتور الهايتي السابق جوزيف جويل جون ورجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الهايتية والتشيلية رودولف جار وجندي كولومبي متقاعد آخر.

وأحدث اغتيال مويز حالة من الفوضى في هايتي، الدولة الكاريبية التي تسيطر العصابات حاليا على 80 في المئة من عاصمتها بور أو برنس.

(أ ف ب)