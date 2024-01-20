سياسة | دولي

جندي إسرائيلي عائد من غزة يقتل صديقه بالرصاص في تل أبيب

منذ ساعة واحدة

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القدس: ذكرت قناة عبرية، السبت، أنّ جنديًا إسرائيليا عاد مؤخرا من القتال في قطاع غزة قتل صديقا له بالرصاص في مدينة تل أبيب.

وقالت قناة “12” العبرية (خاصة) إن جنديا إسرائيليا “عاد مؤخرا من القتال في قطاع غزة، قتل صديقه داخل شقة”، مشيرة إلى أن “الخلفية جنائية”.

وأشارت القناة إلى أنّ “القاتل والقتيل يبلغان من العمر 25 عاما”. ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الحادث وحيثياته.

وأشارت وسائل إعلام عبرية خلال الشهور الأخيرة إلى أنّ آلاف الجنود الإسرائيليين الذين تمّ تسريحهم من الخدمة في الحرب على قطاع غزة، يعانون من صدمة ما بعد الحرب.

وفي بداية الشهر الجاري، نشر موقع “واللا” العبري (خاص) تحقيقا يفيد بأنّ 1600 جندي وضابط إسرائيلي يعانون من صدمة ما بعد الحرب، حيث تم تسريح 250 منهم على الأقل، وفق التحقيق.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشن عملية عسكرية برية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 194 ضابطا وجنديا وإصابة عدد آخر.

(الأناضول)

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