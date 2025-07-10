جندي إسرائيلي قُتل في غزة الأربعاء اقتحم “الأقصى” محتفلا بزفافه قبل 3 شهور- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلنت مجموعة يمينية إسرائيلية، الخميس، أن جنديا قُتل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء، سبق له الاحتفال بزفافه لدى اقتحامه المسجد الأقصى في القدس قبل 3 شهور.

المجموعة، التي تسمي نفسها “تحديثات جبل الهيكل”، نشرت عبر حسابها في “واتساب” صورة يظهر فيها الجندي رفقة مستوطنين، وفي خلفية الصورة قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى، لدى اقتحامه قبل 3 شهور.

وقالت المجموعة: “صعد (اقتحم) الجندي أبراهام أزولاي، الذي سقط (قتل) في غزة أثناء قتاله، إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) قبل ثلاثة شهور من أجل حفل زفافه”.

يتسهار.. زوجة الواء احتياط “أبراهام أزولاي” الذي قـt امس في #غزة.. تنشر صورة زفافهما.. معلقة “سياسة #نتنياهو و #بن_غفير سرقتك مني وقتلت حبنا للأبد” وكان ابراهام قد اقام زفاه بيتسهار قبل 3 أشهر فقط.💔💔💔💔#إسرائيل #planecrash #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/ATkYqtbaDx — روزان قباص רוזאן קבאס يهودية يمنية 🇾🇪 (@Ro_gopa) July 10, 2025

وتمتنع الأغلبية العظمى من الإسرائيليين عن اقتحام المسجد الأقصى، تطبيقا لتشريع يهودي صدر عام 1967، لكن مجموعات يمينية تدعو لإقامة الهيكل على أنقاض المسجد وتقتحم الأقصى.

كما نشر عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف تسفي سوكوت، عبر منصة إكس، الخميس، مقطعا مصورا للجندي نفسه وهو يهدم بجرافة منازل فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.

ومعلقا على المقطع، قال سوكوت: “أبراهام أزولاي يهدم منزلًا في رفح”.

#WATCH: Master Sergeant (Res.) Abraham Azulay, who was killed yesterday by terrorists who attempted to abducted him, destroys a building in Gaza. pic.twitter.com/K9nD4y04xq — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) July 10, 2025

ومساء الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مقتل مساعد أول احتياط أبراهام أزولاي، الذي كان يعمل مشغّل آلية هندسية، خلال اشتباك في خان يونس.

وأضاف جيش الاحتلال أن مقاتلين فلسطينيين حاولوا اختطاف الجندي، لكن قوات التأمين في المكان أطلقت النار عليهم، فأصابت عددا منهم، وأحبطت محاولة الاختطاف.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، مسؤوليتها عن قتل هذا الجندي، بعد أن حالت “الظروف الميدانية دون أسره”.

وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ 14 شهرا، وجاءت ضمن رد الفصائل الفلسطينية المكثف مؤخرا على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

والأربعاء، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في كلمة بكلية الأمن القومي، أن الحرب على غزة “من أكثر حروب إسرائيل تعقيدا وصعوبة”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ورغم هذه الإبادة، لا تزال كتائب القسام تتبنى بوتيرة يومية عمليات استهداف لعسكريين وآليات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة.

وشهد الصراع العربي الإسرائيلي خمس حروب كبرى في أعوام 1948، و1956، و1967، و1973، و1982، كما شنت تل أبيب حربا على إيران لمدة 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة، قتل 888 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6 آلاف و76، وفق معطيات جيش الاحتلال المعلنة على موقعه الإلكتروني، وسط فرض تل أبيب رقابة مشددة على خسائرها.

(الأناضول)