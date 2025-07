جندي إسرائيلي قُتل في غزة الأربعاء اقتحم “الأقصى” محتفلا بزفافه قبل 3 شهور- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلنت مجموعة يمينية إسرائيلية، الخميس، أن جنديا قُتل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء، سبق له الاحتفال بزفافه لدى اقتحامه المسجد الأقصى في القدس قبل 3 شهور.

المجموعة، التي تسمي نفسها “تحديثات جبل الهيكل”، نشرت عبر حسابها في “واتساب” صورة يظهر فيها الجندي رفقة مستوطنين، وفي خلفية الصورة قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى، لدى اقتحامه قبل 3 شهور.

وقالت المجموعة: “صعد (اقتحم) الجندي أبراهام أزولاي، الذي سقط (قتل) في غزة أثناء قتاله، إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) قبل ثلاثة شهور من أجل حفل زفافه”.

وتمتنع الأغلبية العظمى من الإسرائيليين عن اقتحام المسجد الأقصى، تطبيقا لتشريع يهودي صدر عام 1967، لكن مجموعات يمينية تدعو لإقامة الهيكل على أنقاض المسجد وتقتحم الأقصى.

كما نشر عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف تسفي سوكوت، عبر منصة إكس، الخميس، مقطعا مصورا للجندي نفسه وهو يهدم بجرافة منازل فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.

ومعلقا على المقطع، قال سوكوت: “أبراهام أزولاي يهدم منزلًا في رفح”.

#WATCH: Master Sergeant (Res.) Abraham Azulay, who was killed yesterday by terrorists who attempted to abducted him, destroys a building in Gaza. pic.twitter.com/K9nD4y04xq

— Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) July 10, 2025