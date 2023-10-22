جندي إسرائيلي يتهجم على نتنياهو ويتهمه بمقتل أصدقائه و”تخريب الدولة العبرية”- (فيديو)

“القدس العربي”: تهجم جندي إسرائيلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة عسكرية، واتهمه بمقتل أصدقائه وتخريب إسرائيل.

وبحسب مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه، وقال: “كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خرّبت إسرائيل”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي همجي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت “حماس” أكثر من 200 إسرائيلي.