جندي إسرائيلي يختطف طفلة رضيعة من غزة قبل أن يُقتل لاحقا في المعارك- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

كشف جندي إسرائيلي، النقاب عن أن ضابطا بالجيش صديقا له، اختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد استشهاد عائلتها بالقصف العنيف على قطاع غزة.

وبشأن الواقعة ذاتها، تحدث صديق آخر للضابط المذكور، عن أن الأخير نقل الرضيعة الفلسطينية إلى مستشفى في إسرائيل، دون ذكر اسم المستشفى.

وكشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش أمس الأحد، وعن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ الذي قُتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

