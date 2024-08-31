سياسة | عربي | فلسطين

جندي إسرائيلي يسرق “سجادة” من جنين- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يسرق سجادة من جنين.

وخلال العملية الواسعة التي يشنها الاحتلال في شمال الضفة الغربية، استشهد نحو 20 فلسطينيا.

 

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