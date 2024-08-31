جندي إسرائيلي يسرق “سجادة” من جنين- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يسرق سجادة من جنين.

وخلال العملية الواسعة التي يشنها الاحتلال في شمال الضفة الغربية، استشهد نحو 20 فلسطينيا.

سرقوا كل شيء في غزة، من الأشياء التي لا قيمة لها حتى الأشياء الثمينة. الجيش الإسرائيلي ليس إلا عصابة من اللصوص والمجرمين والإرهابيين.

وهذه المرة، في جنين، يظهر مشهد يوثق سرقة أحد جنود الجيش الإسرائيلي لسجادة من محل تجاري.

سجادة كانت تستخدم للعرض، وتمت سرقتها. سجادة! pic.twitter.com/31V92PxlWZ

— Tamer | تامر (@tamerqdh) August 31, 2024