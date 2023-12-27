جندي إسرائيلي يصيب عددا من رفاقه إثر “كابوس”

القدس: قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن جنديا إسرائيليا، عاد من الحرب في غزة مؤخرا، أطلق النار على رفاقه في غرفة بعد كابوس.

وأضافت: “وقعت حادثة غير عادية يوم الاثنين في قرية عطلات عسكرية في عسقلان، عندما استيقظ جندي من لواء المظليين في حالة ذعر، بعد أن رأى، وفقًا للتقديرات، حلمًا سيئًا، فأطلق النار على جدار الغرفة التي كان نائماً فيها وأصاب عددا من رفاقه بالخطأ”.

وتابعت: “أصيب بعض الجنود الذين كانوا ينامون مع ذلك الجندي في إحدى غرف المنتجع، بجروح طفيفة بشظايا إطلاق النار المفاجئ”.

ولفتت إلى أنه “تم إبلاغ الحادث إلى الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث”.

واستدركت: “إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار في هذه المرحلة، وذلك بسبب حالته الصحية”.

وقالت: “سيتم إجراء التحقيق عندما يصبح ذلك ممكنًا في رأي المسؤولين الطبيين”.

(الأناضول)