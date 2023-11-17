سياسة | عربي | فلسطين

جندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد أثناء رفع الأذان.. وغضب واسع- (فيديو)

17 - نوفمبر - 2023

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رام الله: وثق مقطع فيديو متداول، إلقاء أحد جنود الجيش الإسرائيلي قنبلة داخل مسجد قرية بُدرس شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.

ويظهر في الفيديو جندي يتحدث إلى زميله بينما يتوجه إلى مدخل المسجد، ويلقي بداخله قنبلة ثم يعود، ثم يسمع صوت الانفجار بالتزامن مع صوت الأذان.

من جهته، قال رئيس مجلس قرية بدرس، ناصر مرار، إن “الحادثة وقعت مع أذان فجر الجمعة في مسجد بدرس الكبير”.

وأضاف: “بالفعل قام جندي بإلقاء قنبلة صوت داخل المسجد الكبير، بالتزامن مع رفع الأذان الموحد (مركزي)، وقبيل وصول المصلين إلى المسجد، في انتهاك صارخ لقدسيته (دون الحديث عن إصابات)”.

وأضاف أن إلقاء القنبلة “جزء من ممارسات اعتاد عليها الجنود الإسرائيليون مؤخرا في البلدة، حيث يجري بشكل مستمر اقتحام البلدة من المعسكرات القريبة، كما يقيم الجنود حاجزا على مدخل البلدة الرئيسي، ويجرون تفتيشات مستفزة للمواطنين وسياراتهم”.

وأشار رئيس المجلس القروي إلى “قتل الجنود أحد سكان القرية خلال مغادرته المسجد بعد صلاة الجمعة يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، دون أن تشهد البلدة أي مواجهات”.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث قال الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين علي القره داغي “لهذا كان الطوفان…”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل.

وكتب الإعلامي محمد أبو عبيد “كيف سيفسر المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هذا التصرف؟”.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي “حتى دور العبادة لم تسلم من حقد الصهاينة”.

(الأناضول)

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  1. يقول غالب مغلوب:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 7:42 م

    كان هناك مسابقة للحصول على احقر وانذل جندي، واراد هذا العسكري ان يثبت انه الاجدر بها.

    رد
  2. يقول عدنان:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 7:52 م

    يوما ما ستكون القنبلة في مكان ما من جسم نفس الجندي
    كما تدين تدان

    رد
  3. يقول Bouts Mustapha:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 8:48 م

    القا القنبلة وهرب كالفأر مع انه لا يوجد لا مقاتلين او مسلحين جيناء لا يجيدون الا قتل الاطفال

    رد
  4. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 10:45 م

    ما هو رأي المطبعين مع هذا الفعل الجبان ؟
    لاأزال أقول : عدوك , هو عدو دينك !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

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  5. يقول بنت المغرب:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 6:10 ص

    يمهل ولا يهمل
    ويل له بما جنت يداه وسيكون له حساب عسير في الدنيا والاخرة باذن الله
    ابشع عمل من ابشع خلق الله
    الله ينتقم منهم شو انتقام عاجلا غير اجل
    ولاهل فلسطين نقول قاوم فالنصر قادم قريبا ان شاء الله
    وصبرا اهل غزة قلوبنا معكم

    رد

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