جندي إسرائيلي يهنئ ترامب بفوزه بإطلاق النار على منازل المواطنين في قطاع غزة

6 - نوفمبر - 2024

لقطة شاشة

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قيام جندي إسرائيلي بالاحتفاء بفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بإطلاق النار صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

