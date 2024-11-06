جندي إسرائيلي يهنئ ترامب بفوزه بإطلاق النار على منازل المواطنين في قطاع غزة

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قيام جندي إسرائيلي بالاحتفاء بفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بإطلاق النار صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

“This is on the occasion of Donald Trump’s presidency.” An Israeli occupation soldier recorded his opening fire on Palestinian homes, congratulating Trump after winning the U.S. elections. pic.twitter.com/TaC5iILptG — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2024

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.