سياسة | دولي | إيران

جندي إيراني يطلق النار على رفاقه ويقتل خمسة

منذ ساعة واحدة

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طهران: أطلق جندي النار على رفاقه في منشأة عسكرية في إيران، وقتل خمسة من بينهم. 

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أحد كبار ضباط المنشأة قوله إن الحادث وقع اليوم الأحد في محافظة كرمان. 

وبحسب تقرير الوكالة، فإن الجندي دخل إلى منشأة رعاية عسكرية وبدأ في إطلاق النار. ولم يتضح الدافع في البداية. وتمكن الجندي من الفرار. 

وتعد مثل هذه الحوادث نادرة للغاية في إيران. وقد أدى تفجيران انتحاريان مؤخرا إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص في عاصمة محافظة كرمان. وأعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عن التفجيرين .

(وكالات)


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