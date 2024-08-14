جندي درزي في جيش الاحتلال يعود من غزة ليجد أمرا إداريا بهدم منزله- (شاهد)

“القدس العربي”: عاد جندي درزي من خدمته العسكرية في قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر ليجد أمرا إداريا بهدم منزله في قرية حرفيش.

وعلق مغردون على الحادثة بالقول إن إسرائيل تعامل جنودها من الدروز بنوع من الاحتقار، رغم خدمتهم الطويلة في جيش الاحتلال، وخصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.