سياسة | عربي | فلسطين

جندي درزي في جيش الاحتلال يعود من غزة ليجد أمرا إداريا بهدم منزله- (شاهد)

14 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: عاد جندي درزي من خدمته العسكرية في قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر ليجد أمرا إداريا بهدم منزله في قرية حرفيش.

وعلق مغردون على الحادثة بالقول إن إسرائيل تعامل جنودها من الدروز بنوع من الاحتقار، رغم خدمتهم الطويلة في جيش الاحتلال، وخصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

 

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 10:07 ص

    جزاء العملاء : الإحتقار !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول abuelabed.:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 9:36 ص

    وماذا تتوقع من الاعداء أيها الخائن. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفى كل من طبع و دمر الامة .

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  3. يقول ايمان:
    أغسطس 16, 2024 الساعة 6:32 ص

    ولا اروع من هدم منزل هذا المأجور
    لعنهم الله خدم الصهيونية

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  4. يقول ناصر غزة:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 10:07 ص

    “من أعان ظالماً سلطه الله عليه”. اللهم لاشماتة.

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  5. يقول احمد كرزون/ امريكا:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 8:27 م

    ان شاء الله يهدموه وانت واولادك وعائلتك جميعها في داخله وفوق رؤوسكم

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