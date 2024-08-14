جندي درزي في جيش الاحتلال يعود من غزة ليجد أمرا إداريا بهدم منزله- (شاهد)

“القدس العربي”: عاد جندي درزي من خدمته العسكرية في قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر ليجد أمرا إداريا بهدم منزله في قرية حرفيش.
وعلق مغردون على الحادثة بالقول إن إسرائيل تعامل جنودها من الدروز بنوع من الاحتقار، رغم خدمتهم الطويلة في جيش الاحتلال، وخصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الجندي الإسرائيلي #الدرزي فايز سرحان عاد من خدمتة العسكرية بعد عشرة أشهر في غزة، ووجد على باب بيته في قريته الدرزية حرفيش أمر إداري لهدم بيته . هكذا تعامل إسرائيل جنودها الدروز الذين يخدمون في جيش الاحتلال ..!
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— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) August 13, 2024
جزاء العملاء : الإحتقار !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
وماذا تتوقع من الاعداء أيها الخائن. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفى كل من طبع و دمر الامة .
ولا اروع من هدم منزل هذا المأجور
لعنهم الله خدم الصهيونية
“من أعان ظالماً سلطه الله عليه”. اللهم لاشماتة.
ان شاء الله يهدموه وانت واولادك وعائلتك جميعها في داخله وفوق رؤوسكم