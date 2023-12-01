سياسة | عربي | فلسطين

من استعراض المسروقات إلى نصب الشمعدان وتدنيس سجادة الصلاة.. جنود الاحتلال يوثقون “حربهم ضد المدنيين”- (فيديوهات)

1 - ديسمبر - 2023

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“القدس العربي”: يواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي توثيق جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وذلك بالتقاط الصور والفيديو في منازل الغزيين واستعراض مسروقاتهم.

وظهر في فيديو تم تداوله، اليوم الجمعة، جندي إسرائيلي يستعرض قمصانا لفرق كرة قدم سرقها من غزة.

وكتب الناشط الأمريكي الذي يتابعه أكثر من خمسة ملايين على منصة إنستغرام “يسرقون الأموال والذهب والمجوهرات والأدوات والدراجات وغير ذلك الكثير. السرقة هي جوهر هويتهم. لقد سرقوا الأرض والعالم لم يفعل شيئًا، لذلك يعتقدون الآن أنهم يستطيعون سرقة ما يريدون كلما أرادوا، وبكل فخر ينشرون ذلك على الإنترنت”.

كما تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، لأحد الجنود وهو يدنس سجادة الصلاة تارة، وتارة أخرى يسخر من انقطاع الماء في القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وفي مقطع آخر نُشر يوم الخميس ظهر جنود إسرائيليون في غزة وهم يقومون بتثبيت شمعدان عيد الحانوكا فوق أحد المباني.

ويبدأ هذا العيد، المعروف أيضا باسم عيد الأنوار، هذا العام في السابع من ديسمبر وينتهي في 15.

كما تداول نشطاء، اليوم الجمعة، صورة قالوا إنها لجندي إسرائيلي يعد وجبة طعام في مطبخ أحد المنازل في بيت حانون.

وتعد هذه التصرفات التي يقدم عليها جيش يدعي بأنه “الأقوى في العالم” و”الأكثر أخلاقية” أدلة دامغة تدين عناصره الذين أوضحوا بشكل لا لبس فيه أن هدفهم هو إبادة كل ما هو فلسطيني بعكس هدفهم المعلن “القضاء على حماس”.

وكانت فيديوهات تم تداولها في وقت سابق أظهرت جنديا يعزف على غيتار مسروق وسط ركام المباني المدمرة في قطاع غزة، فيما أهدى آخر تفجير مبنى لابنته في عيدها الثاني.

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  1. يقول العالم العربي:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 7:18 م

    عليكم اللعنة يا صهاينة يا اهل الغدر و الخيانة …..اكثر منكم جبنا لا يوجد..

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    1. يقول الكروي داود النرويج:
      ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:21 م

      يوجد !
      صهاينة العرب !!
      ولا حول ولا قوة الا بالله

    2. يقول العالم العربي:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 11:34 ص

      صدقت.. لقد كانوا خارج حساباتي لعدم اهميتهم…

  2. يقول فلسطين حرة 🇵🇸:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 12:32 ص

    بلغ ظلمهم عنان السماء …..
    فيا ربي إنك عزيز ذو انتقام !

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  3. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 1:09 ص

    رحم الله حمورابي وابو نصف شوارب.

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  4. يقول كنعان المقدسي:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 4:05 ص

    حقا كما قال ذلك الناشط الأمريكي “سرقوا الأرض” وكذلك التراث (تطريز الثوب الفلسطيني الذي البسوه لمضيفات طبرانهم التجاري وادعوا انه من تراثهم) و كذلك الطعام الفلسطيني (الكثير من الاطعمه الفلسطينية ادعوا انها من هويتهم)، ولا نريد الذهاب بعيدا، حين وصلت الوفود السياحية الأولى منهم مدينة (دبي) اشتكى الكثير من مدراء الفنادق التي استضافت تلك الأفواج السياحية القادمة من الأرض المحتلة، انهم سرقوا محتويات الغرف (المناشف، الثريات الكهربائية بعد تفكيكها، سخانات الماء لإعداد القهوة، ستائر الحمامات…. الخ) فلاداعي للاستغراب.

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  5. يقول جوبا فلسطين:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 4:19 ص

    العالم الذي نعيش فيه هو عالم لا يعترف إلا بالقوي ولا مكان فيه للضعفاء .
    ما اخذ بالقوة لايرد إلا بالقوة .

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  6. يقول سناء ابو شرار:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 6:49 ص

    لم تعد هناك كلمات تصف ما نرى ، فقط الله هو المنتقم الجبار. يمهل ولا يهمل.

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  7. يقول Abd:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:00 ص

    جيش نظامي يقوم بهذه الأعمال و يوثقها بدون رادع و لا حياء ، إنها بالفعل عصابة مجرمة .
    من أمن العقوبة أساء الأدب ، و هذا الجيش الخبيث أمن فزعة العرب فعاث في الأرض فسادا وقتل و إغتصب

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  8. يقول محمد:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:11 ص

    اللهم إني أسالك بان لك الحمد لااله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذاالجلال والاكرام ياحي ياقيوم اسالك خسفا للصهاينة كما خَسَفْت بقارون وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ،
    آمين

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  9. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:31 ص

    هل تذكرون أفعال شبيحة بشارون أسدوف وجرائمها! هذه هي أخلاقيات الشبيحة والإحتلال كانت كذلك دومًا ومازالت!

    رد

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