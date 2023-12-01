من استعراض المسروقات إلى نصب الشمعدان وتدنيس سجادة الصلاة.. جنود الاحتلال يوثقون “حربهم ضد المدنيين”- (فيديوهات)

“القدس العربي”: يواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي توثيق جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وذلك بالتقاط الصور والفيديو في منازل الغزيين واستعراض مسروقاتهم.

وظهر في فيديو تم تداوله، اليوم الجمعة، جندي إسرائيلي يستعرض قمصانا لفرق كرة قدم سرقها من غزة.

جندي إسرائيلي يستعرض عدد من القمصان الرياضية التي سرقها من غزة .. ليسوا فقط قتلة .. بل سارقون أيضاً .. سرقوا وطن جت على القمصان !#غزة_الان#غزة_تحت_القصف

pic.twitter.com/RKWPyQkcgy — أحمد البُطلة (@aalbotlah) December 1, 2023

وكتب الناشط الأمريكي الذي يتابعه أكثر من خمسة ملايين على منصة إنستغرام “يسرقون الأموال والذهب والمجوهرات والأدوات والدراجات وغير ذلك الكثير. السرقة هي جوهر هويتهم. لقد سرقوا الأرض والعالم لم يفعل شيئًا، لذلك يعتقدون الآن أنهم يستطيعون سرقة ما يريدون كلما أرادوا، وبكل فخر ينشرون ذلك على الإنترنت”.

كما تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، لأحد الجنود وهو يدنس سجادة الصلاة تارة، وتارة أخرى يسخر من انقطاع الماء في القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

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وفي مقطع آخر نُشر يوم الخميس ظهر جنود إسرائيليون في غزة وهم يقومون بتثبيت شمعدان عيد الحانوكا فوق أحد المباني.

ويبدأ هذا العيد، المعروف أيضا باسم عيد الأنوار، هذا العام في السابع من ديسمبر وينتهي في 15.

A video posted on Thursday shows Israeli soldiers in Gaza installing a Hanukkah menorah on top of a building. Hanukkah, also known as the festival of lights, begins on the 25th of the Hebrew month of Kislev. This year, the festival begins on 7 December and ends on 15 December pic.twitter.com/5WKPAaoJ4v — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 1, 2023

كما تداول نشطاء، اليوم الجمعة، صورة قالوا إنها لجندي إسرائيلي يعد وجبة طعام في مطبخ أحد المنازل في بيت حانون.

جنود إسرائيليون يحتلون منزلا فلسطينيا في بيت حانون، غزة (الصورة نشرها جندي إسرائيلي منذ 22 ساعة)

سم الهاري انشالله حر ونار ع صدوركو pic.twitter.com/pPKprLnqvr — sundus alnjjar (@Sundus_Alnjar) December 1, 2023

جندي اسرائيلي يطبخ ويأكل في احد البيوت في قطاع #غزة السـ ـم الهاري يا رب pic.twitter.com/03Qyi6tXAG — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 1, 2023

جندي اسرائيلي يعد طعامه في أحد بيوت غزة الذي هجره أهله بسبب القصف. pic.twitter.com/XIYaoB9gux — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) December 1, 2023

وتعد هذه التصرفات التي يقدم عليها جيش يدعي بأنه “الأقوى في العالم” و”الأكثر أخلاقية” أدلة دامغة تدين عناصره الذين أوضحوا بشكل لا لبس فيه أن هدفهم هو إبادة كل ما هو فلسطيني بعكس هدفهم المعلن “القضاء على حماس”.

وكانت فيديوهات تم تداولها في وقت سابق أظهرت جنديا يعزف على غيتار مسروق وسط ركام المباني المدمرة في قطاع غزة، فيما أهدى آخر تفجير مبنى لابنته في عيدها الثاني.