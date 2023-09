جندي يطلق قذيفة صاروخية بالخطأ على ملعب في الكونغو الديمقراطية ويقتل شخصا- (صور)

غوما: قُتل شخص وأصيب 11 آخرون عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد الجيش، يوم الخميس.

وقال الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي، إن جندياً كونغولياً أطلق “بشكل غير متعمد” قذيفة “آر بي جي” سقطت في ملعب “ستاد دو لونيتي” في غوما.

After Tshisekedi's army bombed civilians in Goma on August 30th, they are now targeting civilians even when they are just playing football. #FatshiIsKilling pic.twitter.com/uSMQRSnuyf

