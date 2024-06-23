جنرال أمريكي كبير: الهجوم الإسرائيلي في لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران

إسبارجوس- الرأس الأخضر: قال الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الأحد إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود جماعة حزب الله للتهديد.
ولم يكشف براون عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أقر بحقها في الدفاع عن نفسها. وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان “يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع”.
وقال براون للصحافيين قبل توقفه في الرأس الأخضر في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا “حزب الله أكثر قدرة من حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه. وأود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله”.
(رويترز)
هه وهذا ما يريده النتن ياهو معتوه بني صهيون جر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور إلى حرب عالمية ثالثة والثالثة ثابتة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
عليكم اللعنة يا عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
سيحرق الأخضر واليابس قريبا وستندمون والصراخ سيسمعه العالم بعد فوات الأوان.
اعتقد انها نهاية امريكا اذا توسعت الحرب
لقد سمعنا. قديما. ان امريكا. لها يوم ونتهي