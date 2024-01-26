جنرال أمريكي سابق يشكك في التزام ألمانيا بدعم كييف ضد موسكو

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يستقبل سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أوليكسي ماكيف، في 11 يناير 2024- رويترز

برلين: أعرب الجنرال الأمريكي السابق بن هودجز عن شكوكه بشأن رغبة الحلفاء الغربيين في الانتصار في ما يتعلق بدعم أوكرانيا ضد الغزو العسكري الروسي.

وقال القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، في ندوة للجيش الألماني حول خطة الدفاع الألمانية الجديدة، يوم الخميس، إن عام 2024 سيكون عام النضال الصناعي.

وتابع هودجز أن السباق يجري الآن لمعرفة ما إذا كان بإمكان روسيا أو حلفاء أوكرانيا الغربيين تعزيز صناعتهم وإنتاج الذخيرة بسرعة أكبر.

وأوضح أن “الروس يدركون أنهم لا يستطيعون هزيمة أوكرانيا. وأوكرانيا حالياً غير قادرة على هزيمة روسيا، إنه سباق لمعرفة من يمكنه إنتاج المزيد من الذخيرة بشكل أسرع، نحن أم الروس، الذين يحاولون إعادة بناء صناعتهم”.

وقال: “نحن نعلم من التاريخ أن الحرب هي اختبار للإرادة واختبار للخدمات اللوجستية. من الواضح أن الأوكرانيين لديهم إرادة متفوقة. ولكن هل لدينا؟ هل برلين وواشنطن لديهما إرادة أكثر من تلك التي لدى الكرملين؟ في الوقت الراهن أنا لست متأكداً. هذا هو الخطر الأكبر الذي نواجهه”.

(د ب أ)