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الجيش الإسرائيلي: لم يتم بعد هزيمة حماس في شمال غزة

4 - ديسمبر - 2023

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القدس: قال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وإنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفة حركة حماس.

وقال البريجادير هشام إبراهيم لراديو الجيش الإسرائيلي “الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريبا… لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد: الإطاحة بحركة حماس الإرهابية”.

في السياق، قال المتحدث باسم قوات الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إنه مع استمرار تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.

وأضاف كونريكوس لشبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الاثنين “لم نهزمهم كليا عسكريا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدما جيدا”.

وأوضح” لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم إنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتا”.

وأضاف أنها “عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري” بحسب زعمه.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 3:41 م

    ولن تهزم حماس ورب الناس 🇵🇸🤕✌️🔥

    رد

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