جنرال إسرائيلي بارز في الاحتياط: قطيع من قادتنا الحمقى يقودوننا نحو خطر وجودي

إثر صفارات إنذار خلال جولة لوسائل الإعلام الأجنبية مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية في 15 أكتوبر 2024- ا ف ب

الناصرة- “القدس العربي”: في خضم حملات التهديد والوعيد والاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران، يرى يتسحاق بريك، واحد من أبرز جنرالات الاحتياط في جيش الاحتلال، أن الاتفاق السياسي قد يحقق للأولى إنجازات أكثر من أيّ حرب مباشرة مع الثانية.

بريك، قائد سابق للكليات العسكرية، المعروف إسرائيلياً بـ “نبي الغضب” لتوقّعه “طوفان الأقصى”، يقول، في مقال ينشره موقع القناة 12 العبرية، إنه كي نتمكّن من فهم الطريق الذي تسير فيه إسرائيل، من الآن فصاعداً، من المهم إدراك بعض الحقائق التي تسلط الضوء على وضعها الحالي.

بريك، المواظب على نشر انتقادات للمستويين السياسي والعسكري قبل الحرب المتوحشة على غزة ولبنان، يرى أن إسرائيل تواجه اليوم خطر الانهيار الاقتصادي، فإذا ما استمرت هذه الحالة، فمن شأنها أن تصل، خلال وقت قصير، إلى حالة الإفلاس، وانعدام قدرتها على خوض الحرب.

بريك: أدت حرب الاستنزاف إلى خلق استقطاب فظيع في المجتمع الإسرائيلي، حيث تستعر الكراهية العمياء بين القطاعات المختلفة، وانعدام الثقة التام بينها

وينضم بريك لمراقبين إسرائيليين آخرين باتوا يتنبهون لقوة “حزب الله” في إدارة مواجهة تتحدى إسرائيل، ويحذرون من حرب استنزاف، فيقول إنه بسبب حرب “السيوف الحديدية”، المستمرة منذ عام، ولا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق، بتنا نخسر دعم دول العالم.

ويمضي في قراءته: “إذ يرى عددٌ من هذه الدول أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وارتكبت جرائم حرب. يتجلى هذا الموقف في فرض العقوبات الاقتصادية، وفرض حظر على شحنات الأسلحة (حتى من دول صديقة لنا)، ووصمة رهيبة تضعها علينا “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، وبالتدريج، يتحوّل الأمر إلى اعتبار إسرائيل دولة منبوذة لا تستحق أن تكون بين الدول المتحضرة. هذه المواقف تجذب وراءها عدداً من الدول التي كانت صديقة لنا في الماضي، وكانت تربطها بدولة إسرائيل علاقات ممتازة”.

استقطاب فظيع

وطبقاً لبريك، أدت حرب الاستنزاف إلى خلق استقطاب فظيع في المجتمع الإسرائيلي، حيث تستعر الكراهية العمياء بين القطاعات المختلفة، وانعدام الثقة التام بينها، لافتاً لوجود أحاديث عن تمرُّد مدني وخيانة للوطن، وتقسيم الشعب إلى “دولة إسرائيل” و”دولة يهودا”. كذلك يجري نشر آلية دعائية مليئة بمعلومات زائفة، أو مضللة، وبالتحريض ونشر أخبار كاذبة ضد الخصوم، وإطلاق تسميات قاسية من طرف تجاه طرف آخر، عبر ماكينة التشويه هذه التي يُطلق عليها، إسرائيلياً، اسم “ماكينة نفث السم” من جهة نتنياهو وأبواقه. معتبراً أن “هذه الشروخ آخذة في الاتساع في صفوف المجتمع الإسرائيلي إلى حدّ خطِر لا عودة عنه؛ وهذه الحالة وحدها قد تؤدي إلى انهيار دولتنا”.

بريك، الذي وجّهَ، في السنوات الأخيرة، انتقادات لعملية تقليص حجم الجيش وتحويله لـ “جيش صغير وذكي”، يقول، اليوم، إن هذا الجيش استُنزف تماماً: “هذا الجيش الذي لن نتمكن من البقاء في هذا الإقليم المعادي من دونه، والعبء كله واقع على كاهل أولئك الذين يخوضون جولاتهم الرابعة في الخدمة الاحتياطية منذ بداية الحرب. فقد كثيرون من هؤلاء مصادر رزقهم، وأحياناً فقدوا عائلاتهم، وبذلوا أقصى حدود قدرتهم الجسدية والنفسية. بمرور الوقت، واستمرار حرب الاستنزاف، يزداد عدد أفراد الاحتياط الذين يرفضون الاستجابة لأوامر الاستدعاء العسكري؛ إذ إن نسبة كبيرة منهم لا تستجيب لأوامر الاستدعاء إلى الخدمة. كما أن الجنود النظاميين مُنهكون أيضاً، ويفقدون المهارات المهنية بسبب توقف الدورات التدريبية، أو إلغائها بالكامل. يُستنزف الجنود في حرب لا نهاية لها. وإذا ما استمرت حرب الاستنزاف هذه، فإننا قد نخسر قواتنا البرية”.

ويرى بريك أنه بسبب حرب الاستنزاف المستمرة هذه، تقف مؤسسة التربية والتعليم الآن على ساق هزيلة، وباتت على شفا الانهيار، وإلى جانبها هناك العديد من المؤسسات الأُخرى التي بات مصيرها مماثلاً، ولا مجال هنا للإطالة في الحديث والتفصيل.

جرس الإنذار

على خلفية رؤيته هذه، يرى بريك أنه يجب أن يُقرع جرس الإنذار لدى كلٍّ منا، وعلى كل عاقل أن يفهم أنه إذا ما استمرت حرب الاستنزاف، وواصلت نحو عامها الثاني، فإن دولتنا على وشك الانهيار قريباً.

ويمضي في تحذيره الصريح: “مَن لديه إلمام بوضعنا الحالي في حرب الاستنزاف، يدرك أن أهداف الحكومة، المتمثلة في “القضاء التام على حماس”، و”إخضاع حزب الله”، و”تركيع إيران وقطع صلاتها بأذرعها”، ليست أهدافاً واقعية، بل ليست سوى رؤيا قدرية غيبية لبضعة أشخاص يعيشون في جنة الحمقى”. ويرى أن هذه الأهداف التي وضعتها الحكومة، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ترفض أيّ عملية للتوصل إلى اتفاق سياسي، بوساطة الولايات المتحدة، أو دول أُخرى.

طبقاً لبريك، يهدف الاتفاق إلى وقف حرب الاستنزاف، إعادة الأسرى والنازحين من الشمال والجنوب إلى منازلهم، إنقاذ الدولة من الانهيار الاقتصادي، لملمة الانقسامات الاجتماعية بين القطاعات، إعادة بناء جيش برّي هجومي قادر على الرد الفوري بعمل عسكري مناسب على أيّ انتهاك للاتفاق من الطرف الآخر (من دون الاحتواء، مثلما جرى في السابق) وإصلاح التعليم وقضايا أُخرى مماثلة. هذا المنشود، أما الموجود، حسب بريك، فهو مغاير تماماً: “لن تكون الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم كثيراً من المتطرفين، مستعدة للتوجه نحو اتفاق سياسي، إلّا بعد تحقيق أهدافها غير الواقعية. ونظراً إلى أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق، فإن سياسة الحكومة ستؤدي، بالضرورة، إلى استمرار حرب الاستنزاف حتى تدمير الدولة”. أمّا إذا اندلعت حربٌ مباشرة مع إيران نتيجة ضربة إسرائيلية تستهدف المنشآت النووية مثلاً (ضربة لن تتسبب بتدمير فعلي للمنشآت، بل بتأخير إنتاج القنبلة عدة أشهر فقط)، فإن فرصة التوصل إلى اتفاق سياسي مع إيران وحلفائها ستتضاءل بصورة كبيرة”. معتقداً أنه ما يمكن تحقيقه الآن باتفاق سياسي، سيكون من الصعب تحقيقه، إذا اندلعت حرب مباشرة مع إيران، وسيزداد الوضع تعقيداً عدة أضعاف”.

في نظرته لإسرائيل والمنطقة، يخلص بريك للقول: “للأسف الشديد، هناك كثيرون من الجهَلة في إسرائيل الذين لا يفهمون الأمور، ولا يرون أمامهم الصورة الحقيقية للواقع، وذلك إمّا بسبب الجهل، وإمّا نتيجة تبنّي أوهام، أو رغبات لا تتماشى مع الواقع. هذه الحكومة الفاشلة وهؤلاء الجهَلة الذين يتبعونها، كأنهم “قطيع من الحمقى”، سيواصلون قيادة دولتنا نحو خطر يهدد وجودها”.

يشار إلى أن بريك يتقاطع مع مراقبين آخرين في جيش الاحتياط وخارجه يبدون قلقهم من عدم وجود إستراتيجية تشمل مخرجاً سياسياً للحرب على جبهاتها المختلفة، ولكن، في المقابل، هناك معسكراً يدعو للمزيد من البطش والتدمير والتهجير في غزة ولبنان، حتى بثمن النزاع مع العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويبدو أن نتنياهو لا يبدي أي رغبة بالتراجع عن البحث عن تحقيق مآربه بحرب طويلة، وبضرب إيران، تطبيقاً لتوجهاته الأيديولوجية، وبحثاً عن إنقاذ نفسه سياسياً تحت عنوان “أنا أنقذ إسرائيل في هذه الحرب”، كما قال ضمن مقابلة مع صحيفة “مشبحاه” (العائلة) التابعة لحلفائه الغيبيين، اليهود الأورثوذوكس (الحريديم).