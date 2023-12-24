جنرال إسرائيلي: حرب غزة ستستمر لأشهر وسنحتاج إلى اقتصاد حرب

تل أبيب: قال الجنرال الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، قائد مديرية الإستراتيجية والدائرة الثالثة في هيئة الأركان العامة لقوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر.

وأوضح توليدانو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية: “ستستمر هذه الحرب لأشهر. سنحتاج إلى توظيف اقتصاد الحرب والهدف النهائي هو القضاء على حماس”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأضاف: “نحن لا نوفر الذخيرة أثناء المناورة ونفعل كل ما في وسعنا لحماية جنودنا”.

كان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قد أبلغ في وقت سابق من الشهر الجاري، مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان، أن هزيمة حماس في قطاع غزة سوف تستغرق عدة أشهر.

(د ب أ)