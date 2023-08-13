جنرال إسرائيلي سابق يقول إن الجيش شريك في جرائم الحرب بالضفة الغربية

تل أبيب: قال جنرال سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن الجيش أصبح طرفاً في جرائم الحرب في الضفة الغربية في عمليات تشبه ألمانيا النازية.

وأكد أميرام ليفين، الرئيس السابق لما يدعى بالمنطقة الشمالية لعمليات الجيش، في حديث إلى محطة البث الإسرائيلية العامة ( كان) أنه “لم تكن هناك ديمقراطية منذ 57 عامًا”.

وقال:” هناك فصل عنصري كامل”، وفقاً لصحيفة “هآرتس”.

وبحسب ليفين، فإن “الجيش الإسرائيلي، متعفن من الداخل”، وقال إن “الجيش يقف متفرجًا وينظر إلى مثيري الشغب من المستوطنين وبدأ في أن يكون شريكًا في جرائم الحرب، هذه عمليات عميقة”.

وعندما طُلب منه توضيح “العمليات” المحددة، استدعى ليفين ألمانيا النازية. وقال: “من الصعب علينا أن نقول ذلك، لكنها الحقيقة، تجول في الخليل، وانظر إلى الشوارع، الشوارع التي لم يعد مسموحًا للعرب فيها بالمرور، فقط اليهود. هذا بالضبط ما حدث هناك، في ذلك البلد المظلم “.

تأتي تصريحات ليفين بعد يوم من الخطاب الناري الذي ألقاه في المظاهرة الأسبوعية المؤيدة للديمقراطية في تل أبيب، والتي دعا فيها قادة الجيش إلى الوقوف في وجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال ليفين إن بن غفير وسموتريتش يحاولان جر الجيش لارتكاب جرائم حرب.