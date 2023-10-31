جنرال إسرائيلي في الاحتياط: هكذا أقنعت نتنياهو بتغيير خطة الاجتياح البري 

الناصرة- “القدس العربي”:

قال جنرال إسرائيلي في الاحتياط، سبق وحذّر من خطورة الاجتياح البري لعدم جاهزية الجيش، إن قوات الاحتلال تدخل قطاع غزة أفضل من أي وقت مضى.

الجنرال في جيش الاحتياط يتسحاق بريك، الذي يوجّه منذ عشر سنوات انتقادات حادة للجيش الإسرائيلي ويحّذر من عدم جاهزيته للحرب، وعدم أهليته لتحقيق أي انتصار، كان قد جدد قبل ثلاثة أسابيع تحذيراته. وعلى خلفية ذلك، استدعاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والتقاه مرتين لسماع نصائحه.

ويوضح موقع “واينت” العبري الإخباري اليوم، كيف أقنع هذا الجنرال نتنياهو بالقيام بتوغّل بري محدود في البداية. ويقول بريك إن القضية هي ليست غزة “الفوقى” بل المساس بغزة “التحتى” زاعما أنه بعد محاصرة المقيمين داخل الأنفاق، ويصبحون ضعفاء، يمكن توجيه ضربات قوية لهم.

وعما يجري في الحرب في يومها الخامس والعشرين، يدعّي بريك أن إسرائيل تتصرف بشكل صحيح، ومع ذلك يؤكد أنه من أجل مواجهة حزب الله، تحتاج القوات الإسرائيلية لفعل الكثير حتى تكون جاهزة لمثل هذه الحرب.

ويضيف: “الآن يتصرف الجيش كما يجب. طيلة ثلاثة أسابيع جنّد مئات آلاف الجنود، واستكمل حيازة المعدات وتدرب، وهو اليوم جاهز أكثر من أي وقتى مضى لدخول هذه العملية”. موضحا أن قصة اجتياح القطاع بهدف إلى ضرب مدينة الأنفاق الهائلة الممتدة على آلاف الكيلومترات تحت غزة.

واستعاد بريك اللقائين اللذين جمعاه مع نتنياهو، فقال إنه قد أبلغه بأنه كما استعدت حركة “حماس” طيلة عام وربما عامين قبيل هجمتها المباغتة، فمن المرجّح أنهم أعدوا أنفسهم لعملية الدفاع من هجمة إسرائيلية مرتدة. وتابع: “هذا يعني أن ما ينتظرنا في غزة عبوات ناسفة، ألغام، مصائد وصواريخ مضادة للدروع تخرج من الأسطح أو من داخل الأنفاق. لذا فإن دخولا مباشرا الآن إلى عمق القطاع، سيلحق بنا خسائر ثقيلة جدا، وبالتالي تبقى قدرتنا على المساس بقدراتهم في باطن الأرض محدودة”.

كما قال بريك إن إسرائيل لا تستطيع ألا تسمح بدخول مساعدات إنسانية للسكان داخل القطاع، لافتا إلى أن الحديث يدور عن مليوني إنسان منهم مليون ونصف المليون في مناطق الجنوب. ويضيف محذرا: “في حال تجاهلنا احتياجات القطاع الإنسانية فسيتجاهلنا العالم، ولن يمنحنا فرصة لمواصلة الحرب، وعندئذ سنتحوّل إلى قساة ومتوحشين ولذا ينبغي تأمين الماء والغذاء للمدنيين”.

القادم أصعب

وحسب مزاعم الجنرال الإسرائيلي بريك، فإنه قد نصح نتنياهو بمواصلة تدمير القطاع من الجو، مع قنابل تستطيع اختراق الأنفاق، واليوم يفعلون ذلك بطريقة حسنة جدا مثلما يقومون بمحاصرتهم وعمليا خلق عازل بين الشمال والجنوب دون السماح بانتقال المعونات الإنسانية من الجنوب للشمال.

ويضيف: “بعد منع الوقود والغذاء والماء لعشرات الآلاف من عناصر حماس داخل الأنفاق، سيكون من الممكن القيام بعملية متواصلة تصل إلى عمق القطاع عندما تكون مقاومتهم قد تراجعت وضعفت وفقدت الأمل.. عندها نستطيع توجيه ضربات أشد قوة. وأعتقد أن هذا الضغط سيدفعهم لتليين مواقفهم في المفاوضات”.

وطبقا لـ”واينت” تطرّق بريك للأسرى الإسرائيليين في غزة، وقال إن استعادتهم مهمة لا تقل أهمية عن أي مهمة أخرى. وعن ذلك يضيف: “هناك نساء وأطفال ومسنون. لا يعقل أن تقول إسرائيل إننا نقوم أولا بتصفية حماس، وبعد ذلك نتفرغ لهم في حال نجحنا. هذا ينبغي أن يكون بالتزامن”.

ويقول بريك أيضا إنه يؤيد صفقة تبادل من نوع “كل الأسرى مقابل كل الأسرى”، ويضيف: “الأمر الصحيح هو منحهم كل ما يطلبون، إرسالهم إلى داخل الأنفاق وهناك نقتلهم ونلاحقهم حتى آخر يوم في حياتهم. في سجوننا سيعيشون للأبد. فليذهبوا للأنفاق وهناك نلاحقهم كما لاحقنا مخربّي عملية ميونخ. سيطالبون بأمور إضافية، فهم يفهمون أن هذه هي الورقة التي تبقيهم على قيد الحياة”.

في سياق متصل، يحذر محللون عسكريون بعد أربعة أيام على بدء الاجتياح البري الإسرائيلي الواسع لقطاع غزة، من أن المرحلة المقبلة من الحرب وتعميق توغل قوات الاحتلال في القطاع ستكون أصعب، ومن المتوقع أن يتمكن مقاتلو حركة حماس من تحقيق “نجاحات تكتيكية”، وذلك في ظل نشوة إسرائيلية في أعقاب الدمار الهائل الذي ألحقته حتى الآن، وبتحرير مجندة أسيرة في عملية عسكرية.

ويرى هؤلاء أن المرحلة المقبلة في أحياء مدينة غزة ستكون أكثر تعقيدا وخطورة من المرحلة الأولى، وهنا ستبدأ قصة مختلفة كليا”.

وفي ظل تقديرات يتسحاق بريك حول فرص تبادل الأسرى، ينبه المعلقون الإسرائيليون إلى أنه قياسا بعدوان 2009، “قوة حماس تزايدت ومنظوماتها الدفاعية تحسنت، وخاصة شبكة الأنفاق”، ويعتبرون أن “الاحتمال لصفقة تبادل كاملة الآن ضئيلة”.

ويحذّرالمحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، من أنه “إلى جانب نجاحات المرحلة الأولى في العمليات البرية، فإنه في هذا النوع من القتال ستكون هناك أيضا نجاحات تكتيكية مؤلمة للعدو، ولكن أخطاء وإخفاقات أيضا، ستجبي ثمنا بالأرواح”. منوها إلى أن “المرحلة المقبلة في أحياء مدينة غزة ستكون أكثر تعقيدا وخطورة من المرحلة الأولى، التي عبرت فيها ألوية الجيش الإسرائيلي بشكل جيد مناطق القرى والمدن الصغيرة في الطريق إلى مدينة غزة. وهنا ستبدأ قصة مختلفة كليا”.

وهذا ما يحذر منه أيضا المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل بقوله إن الوضع “سيكون أصعب لاحقا”. ويرى أن حركة القوات الإسرائيلية تُذكّر بالعملية البرية التي نفذها الجيش في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة عام 2008. ويضيف: “لكن هناك فارقا بارزا قياسا بالعملية العسكرية قبل 14 عاما، وهو تزايد قوة حماس، حيث حسّنت منظوماتها الدفاعية، وخاصة شبكة الأنفاق”.